01 Tem 2020 - 21:15- Asayiş

Albayrak çiftine hakaret eden şüpheli tutuklandı

Mersin’de, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dördüncü kez baba olduğunu duyurduğu Twitter paylaşımına hakaret içerikli yorum yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.