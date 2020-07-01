TBMM’de tansiyon yükseldi

TBMM Genel Kurulu’nda Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. Görüşmeler esnasında AK Parti ile HDP arasında ‘terör örgütleri’ üzerinden tartışma çıktı. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, AK Parti’nin terör örgütleri ile ilişkisi olduğunun iddia etti. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan kendilerinin çizgilerinin belli olduğunu söyledi.