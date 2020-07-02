Haberler Ankara Haberler Ankara
02 Tem 2020 - 09:06- Ekonomi

TOKİ’nin arsaları açık arttırma ile satışa çıkıyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) onlarca nitelikte arsayı açık arttırma ile satışa çıkartıyor. Arsalar, yüzde 25 peşin 60 ay vade ile satılacak.
mask

Binlerce vatandaşı ev ve iş yeri sahibi yapan TOKİ, arsalar için 9 Temmuz saat 13.30’da açık arttırma düzenleyecek. Müzayede Küçükçekmece’de bulanan TOKİ İstanbul Hizmet Binası ile Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde gerçekleşecek. Adana’da 8, Afyonkarahisar’da 7, Antalya’da 11, Diyarbakır’da 3, İzmir’de 7, Konya’da 17, Mardin Artuklu’da 1, Samsun İlkadım ’da 1, Siirt merkezde 1, Şanlıurfa Karaköprü’de 13, Tekirdağ Çorlu ’da 2 arsa yüzde 25 peşin, 60 ay vade ile satılacak.

Açık arttırma ilgili bilgi ise ’www.emlakmuzayede.com.tr’ adresinden alınabiliyor. Ayrıca internetten canlı yayında da teklif verilebilecek.

(İHA)

02 Tem 2020 - 09:06 İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
ATO’dan seyahat edilecek ülkeler listesine Türkiye’yi almayan AB’ye tepki: "Çifte Standart" - Ankara mask
ATO’dan seyahat edilecek ülkeler listesine Türkiye’yi almayan AB’ye tepki: "Çifte Standart" - Ankara
Salgın Türk porselenini, Çin porseleni karşısında güçlendirdi mask
Salgın Türk porselenini, Çin porseleni karşısında güçlendirdi
TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı Akma'dan kıdem tazminatı açıklaması:- Ankara mask
TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı Akma'dan kıdem tazminatı açıklaması:- Ankara
Borsa güne yükselişle başladı - 1 Temmuz 2020 mask
Borsa güne yükselişle başladı - 1 Temmuz 2020
Benzin ve motorine indirim mask
Benzin ve motorine indirim
Borsa günü yükselişle kapattı mask
Borsa günü yükselişle kapattı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek... mask
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek...
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi mask
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi mask
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti mask
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...'' mask
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...''
Sevindirici haber geldi! Zihinsel engeli kayıp genç bulundu mask
Sevindirici haber geldi! Zihinsel engeli kayıp genç bulundu

GALERİ

Korona virüs gölgesinde düğün yapıldı! Sadece gelin ve damat oynadı - Video mask
Korona virüs gölgesinde düğün yapıldı! Sadece gelin ve damat oynadı - Video
Umman’ı büyük bir kum fırtınası vurdu - Video Haber mask
Umman’ı büyük bir kum fırtınası vurdu - Video Haber
Trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi - Video Haber mask
Trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi - Video Haber
Ukraynalı turistler Antalya’ya ayak bastı mask
Ukraynalı turistler Antalya’ya ayak bastı
Plastik deposunda büyük yangın! Korku dolu anlar yaşandı... - Video Haber mask
Plastik deposunda büyük yangın! Korku dolu anlar yaşandı... - Video Haber
Korku dolu anlar! Lokantadaki silahlı saldırı kamerada - Video Haber mask
Korku dolu anlar! Lokantadaki silahlı saldırı kamerada - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL