TOKİ’nin arsaları açık arttırma ile satışa çıkıyor

Binlerce vatandaşı ev ve iş yeri sahibi yapan TOKİ, arsalar için 9 Temmuz saat 13.30’da açık arttırma düzenleyecek. Müzayede Küçükçekmece’de bulanan TOKİ İstanbul Hizmet Binası ile Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde gerçekleşecek. Adana’da 8, Afyonkarahisar’da 7, Antalya’da 11, Diyarbakır’da 3, İzmir’de 7, Konya’da 17, Mardin Artuklu’da 1, Samsun İlkadım ’da 1, Siirt merkezde 1, Şanlıurfa Karaköprü’de 13, Tekirdağ Çorlu ’da 2 arsa yüzde 25 peşin, 60 ay vade ile satılacak.
Açık arttırma ilgili bilgi ise ’www.emlakmuzayede.com.tr’ adresinden alınabiliyor. Ayrıca internetten canlı yayında da teklif verilebilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.