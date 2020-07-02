Yurtta hava durumu - 2 Temmuz 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 32

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Az bulutlu ve açık 38

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu 37