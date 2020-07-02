Haberler Ankara Haberler Ankara
02 Tem 2020 - 09:35- Yaşam G: 02 Tem 2020 - 09:36

Yurtta hava durumu - 2 Temmuz 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Rize, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Ardahan ve Siirt çevreleri ile Hakkari’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 32

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Az bulutlu ve açık 38

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu 37
# HAVA DURUMU İLE İLİŞKİLİ:
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor mask
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Dikkat! 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor... mask
Dikkat! 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...
Ankara'da yoğun sis! Hayatı olumsuz etkiliyor mask
Ankara'da yoğun sis! Hayatı olumsuz etkiliyor
Etkili olan yoğun sis bulutu sürücülere zor anlar yaşattı mask
Etkili olan yoğun sis bulutu sürücülere zor anlar yaşattı
Antalya'da Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı mask
Antalya'da Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı
Kars’ta etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi mask
Kars’ta etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul’daki sis manzarası havadan görüntülendi mask
İstanbul’daki sis manzarası havadan görüntülendi
Meteorolojiden Uyarı! Yurt genelinde yağış etkili olacak mask
Meteorolojiden Uyarı! Yurt genelinde yağış etkili olacak
İzmir’de etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi mask
İzmir’de etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi
İdlib’te mülteci kampı sular altında mask
İdlib’te mülteci kampı sular altında

02 Tem 2020 - 09:35 İHA İstanbul- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türkiye’nin en büyük Nıke mağazası başkent’te açıldı mask
Türkiye’nin en büyük Nıke mağazası başkent’te açıldı
Diyarbakır’da dev etçil çekirge görenleri hayrete düşürdü! mask
Diyarbakır’da dev etçil çekirge görenleri hayrete düşürdü!
Covid-19 aşısında umut verici gelişme! mask
Covid-19 aşısında umut verici gelişme!
Koronadan korktu şeker ameliyatı oldu mask
Koronadan korktu şeker ameliyatı oldu
Yaz aylarında çocuklarda sık karşılaşılan sorunlar ve korunma yolları mask
Yaz aylarında çocuklarda sık karşılaşılan sorunlar ve korunma yolları
Bakan Koca'dan dikkat çeken uyarı! mask
Bakan Koca'dan dikkat çeken uyarı!
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek... mask
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek...
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi mask
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi mask
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti mask
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...'' mask
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...''
Sevindirici haber geldi! Zihinsel engeli kayıp genç bulundu mask
Sevindirici haber geldi! Zihinsel engeli kayıp genç bulundu

GALERİ

Korona virüs gölgesinde düğün yapıldı! Sadece gelin ve damat oynadı - Video mask
Korona virüs gölgesinde düğün yapıldı! Sadece gelin ve damat oynadı - Video
Umman’ı büyük bir kum fırtınası vurdu - Video Haber mask
Umman’ı büyük bir kum fırtınası vurdu - Video Haber
Trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi - Video Haber mask
Trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi - Video Haber
Ukraynalı turistler Antalya’ya ayak bastı mask
Ukraynalı turistler Antalya’ya ayak bastı
Plastik deposunda büyük yangın! Korku dolu anlar yaşandı... - Video Haber mask
Plastik deposunda büyük yangın! Korku dolu anlar yaşandı... - Video Haber
Korku dolu anlar! Lokantadaki silahlı saldırı kamerada - Video Haber mask
Korku dolu anlar! Lokantadaki silahlı saldırı kamerada - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL