Haberler Ankara Haberler Ankara
02 Tem 2020 - 09:45- Dünya G: 02 Tem 2020 - 09:46

Rehabilitasyon merkezine silahlı saldırı: 24 ölü, 7 yaralı

Rehabilitasyon merkezine yönelik gerçekleştirilen saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Meksika’nın Guanajuato eyaletinde yer alan Irapuato kentinde uyuşturucu madde bağımlılarının bulunduğu bir rehabilitasyon merkezine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Guanajuato Eyaleti Güvenlik Bakanı Pedro Cortes Zavala, saldırı sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin de yaralandığını bildirdi. Bakan Zavala saldırıyı düzenleyenlerin kırmızı bir araçla geldiklerini, ellerindeki ağır silahlarla rehabilitasyon merkezine ateş açtıklarını ifade etti. Olay yerine yerel polis, Ulusal Muhafızlar (GN), ambulans ve Adli Tıp Servisi (Semefo) sevk edildi. Guanajuato eyaleti Savcısı Carlos Zamarripa, "alçak bir suç eylemi" olarak nitelendirdiği cinayeti araştırmak için özel bir ekip tayin ettiğini duyurdu. Vali Diego Sinhue ise federal ve eyalet makamlarından şiddetle mücadele konusunda ortak çaba gösterilmesini istedi.

Saldırının, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un 19 ay önce göreve başlamasıyla şiddet olaylarını azaltma sözü vermesinden bu yana yaşanan en kötü toplu katliamlardan biri olduğu belirtildi. Ayrıca, saldırının annesinin tutuklanmasına kızan Santa Rosa de Lima Kartelinin lideri El Marro’nun emriyle gerçekleştirildiği iddia edildi.

Öte yandan Irapuato kentinde geçtiğimiz Haziran ayında başka bir rehabilitasyon merkezine gerçekleştirilen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti.
# DÜNYADAN İLE İLİŞKİLİ:
Covid-19 aşısında umut verici gelişme! mask
Covid-19 aşısında umut verici gelişme!
İlçe Emniyet Müdürüne silahlı saldırı! mask
İlçe Emniyet Müdürüne silahlı saldırı!
O ülkeden Trump'a yakalama kararı! mask
O ülkeden Trump'a yakalama kararı!
Pazar yerine roketli ve bombalı saldırı: 23 ölü mask
Pazar yerine roketli ve bombalı saldırı: 23 ölü
Hastanede yangın paniği! 7 hasta hayatını kaybetti! mask
Hastanede yangın paniği! 7 hasta hayatını kaybetti!
İkinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülke açıklandı! Türkiye detayı dikkat çekti... mask
İkinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülke açıklandı! Türkiye detayı dikkat çekti...
Böyle Afet Görülmedi! İnsanların tepesine yıldırım düştü...130 ölü! mask
Böyle Afet Görülmedi! İnsanların tepesine yıldırım düştü...130 ölü!
Suriye'de bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı mask
Suriye'de bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı
Umutlandıran haber geldi! Koronavirüs aşısında ikinci aşamaya geçildi! mask
Umutlandıran haber geldi! Koronavirüs aşısında ikinci aşamaya geçildi!
İletişim Bakanlığından koronavirüs açıklaması! Virüsün bulaştığı toplam kişi sayısı... - Video Haber mask
İletişim Bakanlığından koronavirüs açıklaması! Virüsün bulaştığı toplam kişi sayısı... - Video Haber

02 Tem 2020 - 09:45 İHA - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Covid-19 aşısında umut verici gelişme! mask
Covid-19 aşısında umut verici gelişme!
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti mask
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
İlçe Emniyet Müdürüne silahlı saldırı! mask
İlçe Emniyet Müdürüne silahlı saldırı!
O ülkeden Trump'a yakalama kararı! mask
O ülkeden Trump'a yakalama kararı!
Pazar yerine roketli ve bombalı saldırı: 23 ölü mask
Pazar yerine roketli ve bombalı saldırı: 23 ölü
Hastanede yangın paniği! 7 hasta hayatını kaybetti! mask
Hastanede yangın paniği! 7 hasta hayatını kaybetti!
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek... mask
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek...
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi mask
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi mask
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti mask
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...'' mask
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...''
Sevindirici haber geldi! Zihinsel engeli kayıp genç bulundu mask
Sevindirici haber geldi! Zihinsel engeli kayıp genç bulundu

GALERİ

Beton mikserlerin tehlikeli yarışı yürekleri ağza getirdi - Video Haber mask
Beton mikserlerin tehlikeli yarışı yürekleri ağza getirdi - Video Haber
Korona virüs gölgesinde düğün yapıldı! Sadece gelin ve damat oynadı - Video mask
Korona virüs gölgesinde düğün yapıldı! Sadece gelin ve damat oynadı - Video
Umman’ı büyük bir kum fırtınası vurdu - Video Haber mask
Umman’ı büyük bir kum fırtınası vurdu - Video Haber
Trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi - Video Haber mask
Trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi - Video Haber
Ukraynalı turistler Antalya’ya ayak bastı mask
Ukraynalı turistler Antalya’ya ayak bastı
Plastik deposunda büyük yangın! Korku dolu anlar yaşandı... - Video Haber mask
Plastik deposunda büyük yangın! Korku dolu anlar yaşandı... - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL