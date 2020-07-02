Rehabilitasyon merkezine silahlı saldırı: 24 ölü, 7 yaralı

Meksika’nın Guanajuato eyaletinde yer alan Irapuato kentinde uyuşturucu madde bağımlılarının bulunduğu bir rehabilitasyon merkezine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Guanajuato Eyaleti Güvenlik Bakanı Pedro Cortes Zavala, saldırı sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin de yaralandığını bildirdi. Bakan Zavala saldırıyı düzenleyenlerin kırmızı bir araçla geldiklerini, ellerindeki ağır silahlarla rehabilitasyon merkezine ateş açtıklarını ifade etti. Olay yerine yerel polis, Ulusal Muhafızlar (GN), ambulans ve Adli Tıp Servisi (Semefo) sevk edildi. Guanajuato eyaleti Savcısı Carlos Zamarripa, "alçak bir suç eylemi" olarak nitelendirdiği cinayeti araştırmak için özel bir ekip tayin ettiğini duyurdu. Vali Diego Sinhue ise federal ve eyalet makamlarından şiddetle mücadele konusunda ortak çaba gösterilmesini istedi.

Saldırının, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un 19 ay önce göreve başlamasıyla şiddet olaylarını azaltma sözü vermesinden bu yana yaşanan en kötü toplu katliamlardan biri olduğu belirtildi. Ayrıca, saldırının annesinin tutuklanmasına kızan Santa Rosa de Lima Kartelinin lideri El Marro’nun emriyle gerçekleştirildiği iddia edildi.

Öte yandan Irapuato kentinde geçtiğimiz Haziran ayında başka bir rehabilitasyon merkezine gerçekleştirilen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti.