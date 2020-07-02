Akyurt'ta tohum eleme tesisi sezona hazır! Çiftçileri bekliyor - Ankara

Akyurt ve çevresini en büyük tohum eleme tesisi, yeni ekipmanları ile çiftçileri bekliyor.

2016 yılından bu yana hizmet veren tesise bu yıl nohut eleme ekipmanı ilave edildi. Tesis hakkında bilgi veren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, “Akyurt’umuz, bölgemizin en hareketli ilçelerinden bir tanesi. Sanayi kuruluşları öne çıksa da ilçemizde tarım ve hayvancılık da çok etkili bir ekonomik kaynak. 2016 yılında hizmete giren tohum eleme tesisi, çevre ilçelerimizden de gelen çiftçilere hizmet ediyor.

Bölgemiz için oldukça iyi bir şans diyebiliriz. Çünkü Ankara’nın Kuzey’inde bu ölçülerde, aynı işi yapan başka bir tesis bulunmuyor. Çiftçilerimizin tarımda verimi artırmak amacıyla türlü zahmetlere girdiklerini biliyoruz. Bu tesis işlerini biraz daha kolaylaştırıyor. Hasat zamanı, gelecek yılın tohumları burada seçiliyor. Makinelerimiz kaliteli tohumları diğerlerinden ayırıyor, ekim zamanına kadar muhafaza edileceği çuvallarda saklanıyor. Geçtiğimiz yıl nohut ekimi ilçemizde ve bölgemizde yaygındı.

Bu yıl daha da arttığını gözlemledik. Bu nedenle tesiste hizmet veren makinemizin sezona hazırlık bakımını yaptırırken, nohut seçimi için de uygun donanıma sahip hale getirdik. Bakımları da tamamlanarak çiftçilerimizin hizmetine hazır durumdadır. Tüm çiftçilerimiz için bereketli bir yıl olmasını diliyorum.” diye konuştu.