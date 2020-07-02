Haberler Ankara Haberler Ankara
02 Tem 2020 - 10:07- Ekonomi G: 02 Tem 2020 - 10:08

Serbest piyasada döviz fiyatları - 2 Temmuz 2020

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8490 liradan, avro 7,7160 liradan güne başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8490 liradan, avro 7,7160 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 6,8470 liradan alınan dolar, 6,8490 liradan satılıyor. 7,7140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7160 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8500 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7110 lira olmuştu.

02 Tem 2020 - 10:07 AA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
ATO’dan seyahat edilecek ülkeler listesine Türkiye’yi almayan AB’ye tepki: "Çifte Standart" - Ankara mask
ATO’dan seyahat edilecek ülkeler listesine Türkiye’yi almayan AB’ye tepki: "Çifte Standart" - Ankara
Salgın Türk porselenini, Çin porseleni karşısında güçlendirdi mask
Salgın Türk porselenini, Çin porseleni karşısında güçlendirdi
TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı Akma'dan kıdem tazminatı açıklaması:- Ankara mask
TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı Akma'dan kıdem tazminatı açıklaması:- Ankara
Borsa güne yükselişle başladı - 1 Temmuz 2020 mask
Borsa güne yükselişle başladı - 1 Temmuz 2020
Benzin ve motorine indirim mask
Benzin ve motorine indirim
Borsa günü yükselişle kapattı mask
Borsa günü yükselişle kapattı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek... mask
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek...
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi mask
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi mask
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti mask
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...'' mask
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...''
Sevindirici haber geldi! Zihinsel engeli kayıp genç bulundu mask
Sevindirici haber geldi! Zihinsel engeli kayıp genç bulundu

GALERİ

Beton mikserlerin tehlikeli yarışı yürekleri ağza getirdi - Video Haber mask
Beton mikserlerin tehlikeli yarışı yürekleri ağza getirdi - Video Haber
Korona virüs gölgesinde düğün yapıldı! Sadece gelin ve damat oynadı - Video mask
Korona virüs gölgesinde düğün yapıldı! Sadece gelin ve damat oynadı - Video
Umman’ı büyük bir kum fırtınası vurdu - Video Haber mask
Umman’ı büyük bir kum fırtınası vurdu - Video Haber
Trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi - Video Haber mask
Trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi - Video Haber
Ukraynalı turistler Antalya’ya ayak bastı mask
Ukraynalı turistler Antalya’ya ayak bastı
Plastik deposunda büyük yangın! Korku dolu anlar yaşandı... - Video Haber mask
Plastik deposunda büyük yangın! Korku dolu anlar yaşandı... - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL