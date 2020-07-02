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02 Tem 2020 - 10:45- Belediyeler G: 02 Tem 2020 - 10:56

Çankaya Belediye Meclisi, ilk toplantısını yaptı - Ankara

Çankaya Belediye Meclisi, koronavirüs salgını sonrası hayatın normale dönmesiyle birlikte ilk toplantısını yaptı. 

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Çankaya Belediye Meclisi, koronavirüs salgını sonrası hayatın normale dönmesiyle birlikte ilk toplantısını yaptı. 

Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesislerinde Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in başkanlığında gerçekleşen toplantıya Meclis üyeleri fiziki mesafeye uyarak ve maskelerini takarak katıldılar.

Uzun bir aranın ardından Belediye Meclisinin 2’nci dönem 68’inci birleşiminde bir araya gelen Meclis üyelerine önceki yıllarda olduğu gibi Çankayalıların ihtiyaçları ve mutluluğu için hizmet edecek çalışmalar içerisinde olacaklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bir daha böylesine bir dönem yaşamama temennisinde bulundu.

ENCÜMEN VE İHTİSAS KOMİSYONU ÜYELERİ SEÇİLDİ

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in başkanlığında toplanan Mecliste üyeler kapalı oylama usulü ile gerçekleştirilen seçimde yeni encümen üyelerini seçti. Meclis üyelerinden 43’ünün oy kullandığı encümen üyeliği seçiminde Gülüzar Üzgün, Cefa Sefa ve Mustafa Kemal Kömürcü encümen üyeliği görevine geldi. Toplantıda ayrıca İhtisas Komisyonları üyeleri de seçildi.
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02 Tem 2020 - 10:45 Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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