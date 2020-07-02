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02 Tem 2020 - 11:07- Asayiş G: 02 Tem 2020 - 11:46

En Acı Olay! Su kanalı kenarında oynayan 2 yaşındaki Melek...

Van’ın Erciş ilçesindeki evlerinin önünden geçen su kanalı kenarında oynayan 2 yaşındaki Melek Memiş’den haber alınamıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Erciş ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilova Mahallesi’nde yaşayan Memiş ailesinin 2 yaşındaki kızı Melek Memiş, dün sabah evlerinin önünden geçen su kanalı kenarında oyun oynarken birden kayboldu. Baba Yücel Memiş ve vatandaşların yaptığı arama çalışmaları sonuç vermeyince jandarma ve AFAD ekiplerinden destek istendi.

Bölgeye gelen Jandarma Sualtı Timleri ile AFAD ekiplerinin dün yaptığı arama çalışmaları sonuç vermezken, çalışmalar bugün de devam ediyor.
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02 Tem 2020 - 11:07 İHA Van- Asayiş

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