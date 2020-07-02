En Acı Olay! Su kanalı kenarında oynayan 2 yaşındaki Melek...

Erciş ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilova Mahallesi’nde yaşayan Memiş ailesinin 2 yaşındaki kızı Melek Memiş, dün sabah evlerinin önünden geçen su kanalı kenarında oyun oynarken birden kayboldu. Baba Yücel Memiş ve vatandaşların yaptığı arama çalışmaları sonuç vermeyince jandarma ve AFAD ekiplerinden destek istendi.
Bölgeye gelen Jandarma Sualtı Timleri ile AFAD ekiplerinin dün yaptığı arama çalışmaları sonuç vermezken, çalışmalar bugün de devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.