Her sene iki taksit halinde ödenen Motorlu Taşıt Vergisi için ikinci taksit dönemi başladı. Cumhurbaşkanı kararı ile 2019’da olduğu gibi 2020’de de MTV artışını belirleyen yeniden değerleme oranı indirim yetkisi kullanılarak belirlendi. Buna göre, 2019 yılı tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı MTV Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak 2020’de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12 olarak yeniden belirlendi. MTV ödemelerinin www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartıyla vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek. Ödemeler 31 Temmuz Cuma gününe kadar yapılabilecek.
02 Tem 2020 - 11:21- Ekonomi
Motorlu Taşıt Vergisi için ikinci taksit dönemi başladı
Her sene iki taksit halinde ödenen Motorlu Taşıt Vergisi için ikinci taksit dönemi başladı. Cumhurbaşkanı kararı ile 2019’da olduğu gibi 2020’de de MTV artışını belirleyen yeniden değerleme oranı indirim yetkisi kullanılarak belirlendi. Buna göre, 2019 yılı tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı MTV Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak 2020’de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12 olarak yeniden belirlendi. MTV ödemelerinin www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartıyla vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek. Ödemeler 31 Temmuz Cuma gününe kadar yapılabilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.