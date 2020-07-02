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02 Tem 2020 - 11:31- Belediyeler G: 02 Tem 2020 - 12:26

ASKİ, Keçiören’de altyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor - Ankara

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) su taşkınlarıyla mücadele kapsamında başlattığı altyapı yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Elif Duman
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ( ASKİ) su taşkınlarıyla mücadele kapsamında başlattığı altyapı yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Keçiören Kamil Ocak Sokak’ta su taşkınlarına neden olan hatalı bağlantı sorununu çözdüklerini, yeni hat ve yağmur suyu deşarjının Ankara Çayı’na verildiğini açıkladı.

Kent genelinde altyapı çalışmalarını hızlandıran Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), özellikle su taşkınlarına neden olan noktalarda çözüm odaklı çalışmalara imza atıyor.

Ankara Çayı’nda gondol ve motorlu kayıklarla gezilebilmesi amacıyla bir önceki ilçe belediye başkanı döneminde yapılan hatalı bağlantı imalatının aşırı yağışlarda sel baskınlarına neden olduğunu belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, yeni hat imalatı ile sorunu çözüme kavuşturduklarını söyledi.

YENİ HAT VE YAĞMUR SUYU DEŞARJI ANKARA ÇAYI’NA VERİLDİ

Keçiören Kamil Ocak Sokak’ta incelemelerde bulunan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, ekiplerin yoğun çalışması ile bölgedeki sıkıntının kısa sürede giderildiğini ifade etti.

Yaşam kalitesi yüksek ve daha yaşanılabilir bir Ankara için Başkent’in dört bir tarafında kapsamlı bir altyapı çalışması sürdürdüklerini vurgulayan Öztürk, ASKİ ekiplerinin son olarak Ankara’nın tüm havzalarından beslenen Ankara Çayı’nın Kamil Ocak Sokak’ta taşkınlara sebep olan bağlantı sorununa müdahale ettiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

“Ekiplerimiz son olarak Ankara’nın tüm havzalarından beslenen Ankara Çayı’nın, Keçiören Kamil Ocak Sokak’ta taşkınlara sebep olan bağlantı sorununa müdahale etti. Kentimizde şiddetli yağışın ardından yaşanabilecek olumsuzlukları ve olası sel baskınlarını engellemek amacıyla sahada yoğun mesai harcıyoruz. Yeni yapılan hat ile yağmur suyu deşarjı direkt Ankara Çayı’na verildi. Bu sayede taşkınların önüne geçilecek.”

BÖLGEDE SU TAŞKINLARINA SON

Kamil Ocak Sokak’ta su taşkınlarına son verecek çalışma ile bölge halkının rahat bir nefes alacağını belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Buradan daha önce çekilen hattaki dirseklerin su akış hızını yavaşlatması nedeniyle yoğun yağışlarda geriye doğru tepmeler meydana geliyordu. Bu da bölgede taşkınlara yol açıyordu. Yaptığımız yeni hat imalatı ile Ankara Çayı’na direkt deşarj sağlandı. Bu sayede artık burada yoğun yağışlarda geri tepmeler olmayacağı için taşkınlar da meydana gelmeyecek” dedi.
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02 Tem 2020 - 11:31 Ankara- Belediyeler

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