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02 Tem 2020 - 11:46- Ekonomi

’Borsa İstanbul 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı’

Bakan Albayrak: "Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul, Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9’luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür."
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(İHA)

02 Tem 2020 - 11:46 İHA Ankara- Ekonomi

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