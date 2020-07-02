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02 Tem 2020 - 11:57- Siyaset G: 02 Tem 2020 - 12:56

TBMM Başkan adaylığı için ilk başvuruyu HDP yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı adaylığı için ilk başvuruyu Halkların Demokratik Partisi (HDP) yaptı.
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HDP, TBMM Başkanlığı adaylığı için başvuruyu TBMM Genel Sekreterliğine sundu. HDP Grubu’nun adayı HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu oldu.
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02 Tem 2020 - 11:57 İHA Ankara- Siyaset

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