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02 Tem 2020 - 12:41- Spor G: 02 Tem 2020 - 12:42

Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı, Ankara’da yapıldı

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Yönetim Kurulu Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.
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Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Yönetim Kurulu Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce on-line yapılan yönetim kurulu toplantısının, yüz yüze gerçekleştirildiği ifade edildi.

Salgın sürecinde belirlenen kurallar kapsamında, maskeli ve sosyal mesafe kurallara uygun şekilde düzenlendiği belirtilen toplantıda TKF Başkanı Ali Oto'nun, sezondaki yarışlar, salgın döneminin nasıl geçirildiği ve yeni sezonda neler yapılması gerektiği konularında yönetime bilgi verdiği iletildi.

Toplantıda, sezonun değerlendirilmesi, kulüplere malzeme yardımı, yarışma sonuçlarının tescili, Doğu ve Güneydoğu illerinde sömestre tatilinde temel eğitim ve gelişim kamplarının açılması, alp disiplininde gelişim kampı kurulması, İstanbul İktisadi İşletmesi'nin son durumu ve teknik kurulların revizesi konularının ele alındığı ve karara bağlandığı kaydedildi.

Fatih Kıyıcı'nın istifasıyla boşalan başkan vekilliğine yönetim kurulu üyesi Cafer Nuroğlu'nun getirildiği de aktarıldı.

02 Tem 2020 - 12:41 AA Ankara- Spor

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