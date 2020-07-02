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02 Tem 2020 - 13:35- Asayiş G: 02 Tem 2020 - 13:36

2 yaşındaki Melek'i bulabilmek için ekipler seferber oldu!

Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Erciş ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Melek’i bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Erciş ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi’nde ikamet eden 8 çocuklu Memiş ailesinin 2 yaşındaki kızı Melek Memiş için arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğünden Su Altı Arama Kurtarma ekibi, evin önünden geçen derede adım adım minik Melek’i bulmak için çalışıyor. AFAD ekiplerinin de katıldığı arama kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar bir sonuca ulaşılamadı.

02 Tem 2020 - 13:35 İHA Van- Asayiş

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