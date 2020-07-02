Beypazarı'nda sivrisinek ve uçkunlarla mücadele! - Ankara

Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü gerçekleştirdiği çalışmalarla sivrisinek başta olmak üzere tüm uçkunlara karşı ilçenin her noktasında mücadele ediyor.

Ekipler yaptığı ilaçlama işlemleriyle İnözü çayı ve şehir içinden geçen su kanalı başta olmak üzere sivrisinek oluşabilecek tüm alanlarda larvasit çalışmalarını gerçekleştirdi.