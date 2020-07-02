Beypazarı'nda sivrisinek ve uçkunlarla mücadele! - Ankara

Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü gerçekleştirdiği çalışmalarla sivrisinek başta olmak üzere tüm uçkunlara karşı ilçenin her noktasında mücadele ediyor.
Ekipler yaptığı ilaçlama işlemleriyle İnözü çayı ve şehir içinden geçen su kanalı başta olmak üzere sivrisinek oluşabilecek tüm alanlarda larvasit çalışmalarını gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.