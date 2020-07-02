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02 Tem 2020 - 14:21- Belediyeler G: 02 Tem 2020 - 14:22

Trafik çilesine son! Bağlıca Bulvarı Ankara Çevre Yolu’na bağlanacak - Ankara

Artan nüfus yoğunluğunu dikkate alan Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni ulaşım projelerini devreye sokuyor.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Etimesgut ilçesinin trafik yoğunluğunu rahatlatacak yeni bir projeyi daha başlattı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Bağlıca Bulvarı’nın Ankara Çevre Yolu ile bağlantısı için çalışmaları hızlandırdı. Bağlıca Bulvarı’nın otoyol ile kesiştiği noktada ayrıca Bağlıca ile Yapracık arasında ulaşımı sağlamak amacıyla 4 gidiş-4 geliş şeritten oluşan alt geçit yapılacak. Bağlıca-Yapracık yolundan da otoyol bağlantısını sağlamak amacıyla 4 adet bağlantı kolu ve 2 adet yonca kolu yapımı gerçekleştirilecek. Bağlantı yolunun okullar açılmadan tamamlanması planlanıyor.

Artan nüfus yoğunluğunu dikkate alan Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni ulaşım projelerini devreye sokuyor.

Kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak yeni yol açımı ve yol genişletme çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ilçesinin trafik yoğunluğunu azaltacak yeni bir proje için düğmeye bastı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Bağlıca Bulvarı’nı Ankara Çevre Yolu’na bağlayacak bağlantı yolu çalışmalarına başladı.

ÇOK YÖNLÜ ULAŞIM

Okullar açılana kadar tamamlanması planlanan proje için Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri çalışmaları hızlandırırken, Bağlıca Bulvarı’nın otoyol ile kesiştiği noktada Bağlıca ile Yapracık arasında ulaşımı sağlamak amacıyla 4 gidiş-4 geliş şeritten oluşan alt geçit yapılacak.

Bağlıca-Yapracık yolundan da otoyol bağlantısını sağlamak için ayrıca 4 adet bağlantı kolu ile 2 adet yonca kolu inşaatı gerçekleştirilecek. Bu düzenleme sayesinde Bağlıca bölgesinde yaşayan vatandaşlar, Ankara Çevre Yolu’na katılım sağlayarak, Bağlıca bölgesinden ikinci bir giriş-çıkış imkanı bulacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLARLA TRAFİK RAHATLATILACAK

Ankara’nın yapılaşma ve nüfus artışı yönünden hızla gelişen bir bölgesi olan Bağlıca’nın mevcut ve gelecekteki potansiyel trafik akım yoğunluklarını dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, otoyola bağlantılar yaparak alternatif güzergahlarla trafiği rahatlatmayı amaçlıyor.

Mevcut yollar nedeniyle Yapracık bölgesindeki mevcut trafiğin de gelecekte olumsuz etkileneceğini tespit ettiklerini belirten Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, şu bilgileri verdi:

“Bağlıca ve Yapracık yönlerine erişim sağlayan bir bağlantı bulunmadığı için trafik yoğunluğu giderek artıyor. Buraya yapacağımız yol çalışmalarıyla Ankara Çevre Yolu’na doğrudan bağlantı yaparak; trafik yoğunluğunun azaltılmasını, her yöne hızlı bir ulaşım imkânının sağlanmasını, ulaşım süresinin azaltılmasını ve yakıt ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Böylece hem bölgede yaşayan vatandaşlarımızın şehir dışına hem de şehir içi trafiğine geçişleri rahatlayacak.”

HEDEF BAŞKENT’TE ULAŞIM KOLAYLIĞI

Vatandaşların ulaşımda da hayatını kolaylaştıran projelere imza atmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Bağlıca bölgesinden şehir merkezi yönündeki Dumlupınar Bulvarı ve 15 Temmuz Şehitler Bulvarı’na yönlenen trafiği bağlantı yolu ile daha dengeli şekilde dağıtacak.

Bağlıca bölgesinin gelecekteki trafik sorununu önemli ölçüde rahatlatacak olan bağlantı yolu şu şekilde planlandı:

“Tali yol üzerine yapılacak bağlantı yolu ile Bağlıca’dan gelen trafik güney istikamete, Yapracık’tan gelen trafik ise kuzey istikamete akacak. Otoyoldan gelenler tali yol aracılığıyla alt geçitten geçerek sola dönebilecek. Bu sayede otoyolda kuzeyden gelip Bağlıca istikametine, güneyden gelip Yapracık istikametine dönüş yapılabilecek. İlave şeritlerin de tasarlandığı alt geçit, 4 gidiş-4 geliş şeritten oluşacak. Tesis edilen çatal sayesinde ise sürücüler otoyoldan ayrıldıktan sonra Bağlıca ya da Yapracık yönüne geçiş sağlayabilecek.”
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02 Tem 2020 - 14:21 Ankara- Belediyeler

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