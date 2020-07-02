Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 4 Temmuz tarihinde uygulanacak e-YDS 2020/8 İngilizce sınavına girecek adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işleminin tamamlandığını açıkladı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni ÖSYM’nin ’ais.osym.gov.tr’ internet adresinden 2 Temmuz tarihinde saat 14.00’ten itibaren Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek. ÖSYM, 4 Temmuz’da yapılacak e-YDS 2020/8 İngilizce sınavında adayların saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında da bulundu.
02 Tem 2020 - 14:36- Eğitim Güncelleme: 02 Tem 2020 - 14:42
E-YDS 2020/8 İngilizce sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM, e-YDS 2020/8 İngilizce sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.