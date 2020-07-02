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02 Tem 2020 - 14:36- Eğitim G: 02 Tem 2020 - 14:42

E-YDS 2020/8 İngilizce sınavına giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, e-YDS 2020/8 İngilizce sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 4 Temmuz tarihinde uygulanacak e-YDS 2020/8 İngilizce sınavına girecek adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işleminin tamamlandığını açıkladı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni ÖSYM’nin ’ais.osym.gov.tr’ internet adresinden 2 Temmuz tarihinde saat 14.00’ten itibaren Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek. ÖSYM, 4 Temmuz’da yapılacak e-YDS 2020/8 İngilizce sınavında adayların saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında da bulundu.

02 Tem 2020 - 14:36 İHA Ankara- Eğitim

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