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02 Tem 2020 - 15:09- Siyaset G: 02 Tem 2020 - 16:31

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Türkiye’ye geliyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmıtro Kuleba, “Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı” dolasıyla Türkiye’ye geliyor.
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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in alt mekanizması olan Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun Antalya’da düzenlenecek 8. toplantısı dolayısıyla 3 Temmuz tarihinde Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukraynalı mevkidaşının eşbaşkanlıklarında yapılacak toplantıda, ticaret, yatırımlar, savunma sanayii, güvenlik, turizm ve korona virüs ( Covid-19) salgınının etkileriyle mücadelede işbirliği gibi ikili ilişkilerin muhtelif alanlarda geliştirilmesi imkanları ele alınacak. Ayrıca ziyaret çerçevesinde Kırım Tatarlarının durumu ile iki ülkenin gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin olarak görüş alışverişinde bulunulacak.
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02 Tem 2020 - 15:09 İHA Ankara- Siyaset

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