Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in alt mekanizması olan Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun Antalya’da düzenlenecek 8. toplantısı dolayısıyla 3 Temmuz tarihinde Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukraynalı mevkidaşının eşbaşkanlıklarında yapılacak toplantıda, ticaret, yatırımlar, savunma sanayii, güvenlik, turizm ve korona virüs ( Covid-19) salgınının etkileriyle mücadelede işbirliği gibi ikili ilişkilerin muhtelif alanlarda geliştirilmesi imkanları ele alınacak. Ayrıca ziyaret çerçevesinde Kırım Tatarlarının durumu ile iki ülkenin gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin olarak görüş alışverişinde bulunulacak.
02 Tem 2020 - 15:09- Siyaset Güncelleme: 02 Tem 2020 - 16:31
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Türkiye’ye geliyor
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmıtro Kuleba, “Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı” dolasıyla Türkiye’ye geliyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.