Galatasaray ile sözleşmesi biten Yuto Nagatomo, bugün sarı-kırmızılılar ile son antrenmanına çıktı. İdmanda arkadaşlarıyla vedalaşan 33 yaşındaki futbolcu, bu esnada gözyaşlarını tutamadı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Japon oyuncuya sosyal medya hesabından veda etti. Nagatomo ile fotoğrafını paylaşan Terim, "Yolun açık olsun evlat" notunu düştü.
02 Tem 2020 - 16:41- Spor Güncelleme: 02 Tem 2020 - 16:57
Fatih Terim’den Nagatomo’ya: "Yolun açık olsun evlat"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından Yuto Nagatomo ile fotoğrafını paylaşarak, "Yolun açık olsun evlat" sözleriyle Japon futbolcuya veda etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.