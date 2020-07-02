Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bugün Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan 2020 yılı Haziran ayı ithalat ve ihracat rakamları hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın "Haziran ayı dış ticaret verilerimiz iş dünyamıza hayırlı olsun. Normalleşme döneminde dış ticaretimizin eski performansına yeniden kavuşması için çalışmalarımıza durmaksızın devam edeceğiz" paylaşımını alıntılayan Bakan Albayrak, kendi sosyal medya hesabından, "İhracatımız Haziran’da aylık bazda yüzde 35,13, yıllık bazda ise yüzde 15,77 arttı. Mayıs’ta yüzde 74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,6’ya çıktı. Bu oran altın hariç yüzde 92,8 oldu. Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır" notuyla paylaştı.
02 Tem 2020 - 17:36- Ekonomi Güncelleme: 02 Tem 2020 - 18:22
Bakan Albayrak’tan ithalat ve ihracat rakamlarına ilişkin açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.