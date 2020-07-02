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02 Tem 2020 - 18:26- Ekonomi G: 02 Tem 2020 - 18:34

Borsa günü yükselişle kapattı - 2 Temmuz 2020

Borsa, günü yüzde 1,38’lik yükselişle tamamladı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,38’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 1.592,79 puanlık artışla 116 bin 907,77 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 21 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,75, holding endeksi de 1,87 değer kazandı.

02 Tem 2020 - 18:26 İHA İstanbul- Ekonomi

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