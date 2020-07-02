Sözcü Kalın: “İsrail’in ilhak ve işgal girişiminin meşruiyeti yok”

Sözcü İbrahim Kalın, açıklamasında, Türkiye’nin Filistinlilerin İsrail’in ilhak planına karşı milli mutabakat ruhuyla birlikte hareket etme kararını desteklediğini belirtti. “İnanıyoruz ki, Filistin halkının ilhak girişimine karşı sağladığı milli mutabakat, ihtiyaç duyulan birlik ve beraberlik ruhunu kalıcı hale getirecektir” açıklamasında bulunan Kalın, şu ifadeleri kullandı:

“İsrail’in uluslararası hukuku yok sayan ilhak ve işgal girişiminin hiçbir meşruiyetinin olmadığını bir kez daha vurguluyoruz. Uluslararası toplum bu gayrimeşru girişimlere en sert tepkiyi göstermeli ve İsrail’in işgal ve ilhak politikasına karşı Filistin halkının hukukunu korumalıdır. Türkiye, haklı ve meşru davasında Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.”

(İHA)