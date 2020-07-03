Yangın Ankara’nın Yenimahalle ilçesi 204’üncü cadde üzerinde bulunan atık kağıtlarının toplandığı bir depoda çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten çıkan yangını çevrede bulunan vatandaşlar fark etti. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken zaman zaman meydana gelen patlamalar endişe oluşturdu. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile çevreye sıçramadan kontrol altına aldı. Çevrede endişe oluşturan yangında, yaralanan olmadı.
03 Tem 2020 - 09:03- Asayiş
Başkent’te atık kağıt deposunda yangın
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde atık kağıtlarının toplandığı bir depoda yangın çıktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.