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03 Tem 2020 - 09:06- Sağlık

“Temizlik, COVID-19’a karşı alacağımız üç tedbirden biridir”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı temizlik uyarısı bulunarak” Temizlik, COVID-19’a karşı alacağımız üç tedbirden biridir” dedi.
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Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Temizlik, COVID-19’a karşı alacağımız üç tedbirden biridir. Dokunduğumuz yüzeylerde, bulaşma kabiliyetini koruyan virüsler bulunabileceği için ellerimizi sabunla ve normalde olduğundan daha sık yıkayalım. Sabun, Koronavirüsleri etkisiz hale getirir.” İfadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

03 Tem 2020 - 09:06 İHA Ankara- Sağlık

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