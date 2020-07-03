Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Temizlik, COVID-19’a karşı alacağımız üç tedbirden biridir. Dokunduğumuz yüzeylerde, bulaşma kabiliyetini koruyan virüsler bulunabileceği için ellerimizi sabunla ve normalde olduğundan daha sık yıkayalım. Sabun, Koronavirüsleri etkisiz hale getirir.” İfadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)