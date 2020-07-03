Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Temizlik, COVID-19’a karşı alacağımız üç tedbirden biridir. Dokunduğumuz yüzeylerde, bulaşma kabiliyetini koruyan virüsler bulunabileceği için ellerimizi sabunla ve normalde olduğundan daha sık yıkayalım. Sabun, Koronavirüsleri etkisiz hale getirir.” İfadelerini kullandı.
03 Tem 2020 - 09:06- Sağlık
“Temizlik, COVID-19’a karşı alacağımız üç tedbirden biridir”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı temizlik uyarısı bulunarak” Temizlik, COVID-19’a karşı alacağımız üç tedbirden biridir” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.