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03 Tem 2020 - 09:28- Asayiş G: 03 Tem 2020 - 09:36

Cansız bedeni sazlık alanda bulunmuştu! 2 yaşındaki Melek toprağa verildi...

Van’ın Erciş ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 2 yaşındaki Melek toprağa verildi.

Elif Duman
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İlçenin Yeşilova Mahallesi Taştan Sokak üzerinde bulunan ikametinin önündeki dereye düşen 2 yaşındaki Melek Memiş için Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve AFAD ekipleri seferber olmuştu. Yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu minik Melek’in cansız bedeni ikametine yaklaşık 6 kilometre mesafedeki sazlık alanda bulunmuştu. Van Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Melek’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçedeki Seyit Muhammet Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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03 Tem 2020 - 09:28 İHA Van- Asayiş

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