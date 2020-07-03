Serbest piyasada döviz fiyatları - 3 Temmuz 2020

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8540 liradan, avro 7,7020 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8520 liradan alınan dolar, 6,8540 liradan satılıyor. 7,7000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7020 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8550 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7320 lira olmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.