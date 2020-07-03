Ankara ve 81 ilde "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu" düzenlenecek

Türkiye Atletizm Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu" düzenleyeceğini bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, 15 Temmuz günü tüm yurtta düzenlenecek koşuya her ilden 30 sporcunun katılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Her ilde 15 kız ve 15 erkek sporcunun katılımıyla düzenlenecek yarışta yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) sürecinde uygulamaya koyulan Kovid-19 Salgın ve Çalışma Rehberi'ndeki koşullara uyulacak. Yarış il müdürlükleriyle koordineli olarak gerçekleşecek. 1000 metrelik mesafede tek kategori üzerinden yapılacak yarış sonunda katılımcılara TAF baskılı tişörtler verilecek." denildi.