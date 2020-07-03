Ankara ve 81 ilde "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu" düzenlenecek

Türkiye Atletizm Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu" düzenleyeceğini bildirdi.
Federasyondan yapılan açıklamada, 15 Temmuz günü tüm yurtta düzenlenecek koşuya her ilden 30 sporcunun katılacağı belirtildi.
Açıklamada, "Her ilde 15 kız ve 15 erkek sporcunun katılımıyla düzenlenecek yarışta yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) sürecinde uygulamaya koyulan Kovid-19 Salgın ve Çalışma Rehberi'ndeki koşullara uyulacak. Yarış il müdürlükleriyle koordineli olarak gerçekleşecek. 1000 metrelik mesafede tek kategori üzerinden yapılacak yarış sonunda katılımcılara TAF baskılı tişörtler verilecek." denildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.