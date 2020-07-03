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03 Tem 2020 - 11:56- Ekonomi

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

Açıklanan enflasyon oranının ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Memur ve emekli maaşlarına yüzde 5.75 zam gelecek.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocak-haziran döneminde yüzde 5.75 oranında arttı. Yılın ilk 6 ayında yüzde 5,75 olarak gelen enflasyon oranı sonrasında memur ve emeklilerin temmuz maaşlarına yüzde 1,75 enflasyon farkı yansıtılacak. Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı. Bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4’ü aşan kısım kadar memurlara enflasyon farkı da veriliyor.

Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak.

(İHA)

03 Tem 2020 - 11:56 İHA İstanbul- Ekonomi

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