Yenimahalle’ye yeni sağlık merkezi! - Ankara

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Özevler Mahallesi’nde inşaatı süren aile sağlığı merkezini inceleyerek denetimlerde bulundu.

İlçe sakinlerinin temiz ve güvenli bir şekilde sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi için ilçenin dört bir yanına aile sağlık merkezleri kazandıran Yenimahalle Belediyesi yeni sağlık merkezini yakın zamanda mahalle sakinlerinin hizmetine sunacak.

Her mahalleye sağlık hizmeti

Binanın yapım aşamasını yerinde inceleyerek gerekli bilgileri yetkililerden alan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “İlçemiz sınırlarında mahallelerimize 36 yeni aile sağlık merkezi kazandırdık. Özevler sakinlerinin sağlık hizmetlerinden kendi mahallelerinde faydalanması amacıyla yapımını sürdürdüğümüz Aile Sağlığı Merkezini yakın zamanda bitirecek vatandaşımızla buluşturacağız” dedi.

11 yıldır her vatandaşa eşit hizmet götürmek amacıyla devletin tüm kurumları ile uyum içerisinde çalışıldığının altını çizen Yaşar “ Görevimiz olmadığı halde sağlık merkezi bulunmayan tüm mahallelerimize aile sağlığı merkezi konumlandırdık. Hali hazırda kullanılan 28 sağlık merkezinin de tadilat işlemini gerçekleştirdik. Amacımız vatandaşa hizmet. Cebinde hastaneye gidecek dolmuş parası olmayan vatandaşımız var.Pandemi dönemi aile sağlığı merkezlerinin önemini artırdı. Yenimahalle sakinleri ilaç yazdırmak, çocuğunu hekime göstermek için hastanelere gitmek yerine evine yakın aile sağlık merkezlerini tercih ediyor. Üstelik kiralık dairelerde değil müstakil tek tip merkezlerle sağlık hizmeti alıyor.Yenimahalle’de huzuru ve mutluluğu daim kılmak için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Özevlere temiz ve güvenli aile sağlığı merkezi

Yapımına süratle devam edilen Özevler Aile Sağlığı Merkezi; 300 metre kare kapalı alanda, 7 adet poliklinik muayene odası, acil müdahale odası, aşı bebek- çocuk izlem odası, gebe izlem odası, mutfak, bay, bayan, engelli ve personel WC, pano, depo ve bekleme salonundan oluşuyor.