Haberler Ankara Haberler Ankara
03 Tem 2020 - 12:48- Ekonomi G: 03 Tem 2020 - 12:49

Meteorolojiden o illere uyarı!

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan, Muş ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan, Muş ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan, Muş ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
# HAVA DURUMU İLE İLİŞKİLİ:
Yurtta hava durumu - 3 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 3 Temmuz 2020
Yurtta hava durumu - 2 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 2 Temmuz 2020
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor mask
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Dikkat! 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor... mask
Dikkat! 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...
Ankara'da yoğun sis! Hayatı olumsuz etkiliyor mask
Ankara'da yoğun sis! Hayatı olumsuz etkiliyor
Etkili olan yoğun sis bulutu sürücülere zor anlar yaşattı mask
Etkili olan yoğun sis bulutu sürücülere zor anlar yaşattı
Antalya'da Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı mask
Antalya'da Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı
Kars’ta etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi mask
Kars’ta etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul’daki sis manzarası havadan görüntülendi mask
İstanbul’daki sis manzarası havadan görüntülendi
Meteorolojiden Uyarı! Yurt genelinde yağış etkili olacak mask
Meteorolojiden Uyarı! Yurt genelinde yağış etkili olacak

03 Tem 2020 - 12:48 AA Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Enflasyon rakamları açıklandı! Emekli zamları ne kadar olacak? mask
Enflasyon rakamları açıklandı! Emekli zamları ne kadar olacak?
Borsa günü yükselişle kapattı - 2 Temmuz 2020 mask
Borsa günü yükselişle kapattı - 2 Temmuz 2020
Serbest piyasada altın fiyatları mask
Serbest piyasada altın fiyatları
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı nisanda azaldı mask
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı nisanda azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı mask
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
ASELSAN devler arasında yükseliyor mask
ASELSAN devler arasında yükseliyor
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yeni Vaka sayısı açıklandı! Ankara En Çok vaka olan 5 il içerisinde mask
Yeni Vaka sayısı açıklandı! Ankara En Çok vaka olan 5 il içerisinde
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek... mask
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek...
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi mask
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi mask
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti mask
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Sevindirici haber geldi! Zihinsel engeli kayıp genç bulundu mask
Sevindirici haber geldi! Zihinsel engeli kayıp genç bulundu

GALERİ

Havai fişek fabrikasında patlamalar sürüyor! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi - Video Haber mask
Havai fişek fabrikasında patlamalar sürüyor! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi - Video Haber
Düğün fotoğrafı çektirmek isterken dalgaya kapılan çift... - Video Haber mask
Düğün fotoğrafı çektirmek isterken dalgaya kapılan çift... - Video Haber
Bu da erkeğe şiddet! Kadın banklarda oturan erkeği yere yatırarak öldüresiye dövdü! - Video Haber mask
Bu da erkeğe şiddet! Kadın banklarda oturan erkeği yere yatırarak öldüresiye dövdü! - Video Haber
Daire alev alev yandı! Korku dolu anlar yaşandı... - Video Haber mask
Daire alev alev yandı! Korku dolu anlar yaşandı... - Video Haber
Acı Haber Geldi! Kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu mask
Acı Haber Geldi! Kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
Şehit kardeşinin mezarının maketini yaptı - Video Haber mask
Şehit kardeşinin mezarının maketini yaptı - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL