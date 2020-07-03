Bakan Yardımcısı Çataklı, Haziran ayına ilişkin tüm verileri paylaştı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Haziran ayı bilgilendirme toplantısında yapılan çalışmalara ilişkin önemli verileri kamuoyu ile paylaştı. Çataklı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 Haziran ayında kırsal alanda 4’ü büyük, 20’si orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 289 kırsal operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakan Yardımcısı Çataklı, “Şehirlerde 518 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda İçişleri Bakanlığı Terör Aranlar Listesinde; turuncu kategoride aranan 6, gri kategoride aranan 3, teröristin de aralarında bulunduğu toplam 128 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunlardan 53 ölü, 56 sağ, 19 teslim şeklindedir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 96’sı PKK/KCK, 26’sı DEAŞ, 6’sı aşırı sol terör örgütü mensubudur” dedi.

CUMHURİYET TARİHİNE GEÇEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Haziran ayı uyuşturucu operasyonlarına ilişkin de bilgilendirme yapan Çataklı, “Haziran, en büyüklerin ayı olarak tarihe geçmiştir. 26 Haziran’da Diyarbakır’da ele geçirilen 7.5 Milyon kök kenevir tek seferde en çok kenevir yakalaması olarak tarihe geçmiştir. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan Bataklık Operasyonu’nda düğmeye basılarak aralarında Hollanda, Belçika, İspanya, Şili, İtalya ve Ekvator’unda bulunduğu 9 ülke işbirliği ile 67 hedef göz altına alınmıştır. 70 Milyon liraya el konulmuştur. Yakalananlar arasında uluslararası uyuşturucu kartellerinin önemli isimlerinden Nejat Daş’ın da bulunduğu operasyonda örgüt üyesi kişilere ait gayrimenkul ve lüks otomobillere el konulmuştur. Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 12 bin 376 operasyonda 17 bin 849 kişi gözaltına alınmış, bin 489 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 2 Temmuz’da gerçekleştirilen bir operasyon olmuştu. 67 timle icra edilen Narko-Terör Operasyonu kapsamında Lice ilçesi Dibek kırsalında yapılan operasyonda 14 Milyon 771 bin 978 kök kenevir bitkisi, 826 kilogram kubar, 116 kilogram toz esrar olmak üzere toplam 940 kilogram esrar ele geçirilmiştir” ifadelerine yer verdi.

HAZİRAN AYINDA 24 KADIN ÖLDÜ

Aile içi ve kadına karşı şiddete yönelik olarak Haziran ayında 24 kadının hayatını kaybettiğini söyleyen Çataklı, “Aldığımız tedbirler ve çalışmalarımızın sonucunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalış göstermiştir. 2020 yılının ilk 6 ayında ise hayatını kaybeden kadın sayısı 115 olup geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 34 azalış sağlanmıştır. 2019’un ilk 6 ayında 173 kadın hayatını kaybetmişti” sözlerini kullandı. Öte yandan Çataklı, siber suçlarla mücadelede; terör suçları kapsamında 2020 yılı Haziran ayında, 5 bin 871 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını ve tespit edilen 2 bin 508 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildiğini belirtti.

TOPLANTI VE YÜRÜYÜŞ ANKARA’DA 15 GÜN YASAK

Çataklı son dönemde Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin Ankara’da 15 gün süreyle yasaklandığını hatırlatarak, TBMM önünde Adalet Komisyonu görüşmelerine katılmak için bekleyen baro temsilcileri ve avukatlara yönelik, bu kararın sadece barolar için değil tüm kurumlar için geçerli olduğunu da söyledi.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA SONUÇ ALINAMADI

Diğer taraftan Bakan Yardımcısı Çataklı sorulan soru üzerine, 5 Ocak 2020’de Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarına yönelik, "6 aydır kızımı bulmak için yoğun bir çaba gayret saf ettik. Gelen her türlü ihbarı değerlendirdik. Bölgedeki kameralar tek tek incelendi. 85 kamerada 900 saat izleme yapıldı herhangi bir iz emare ve ipucu bulunabilir mi diye. Kurbağa adamlar, jandarma sat timi, deniz kuvvetlerimizin su altı ekipleri görüntüleme cihazları ile birlikte arama yaptılar. Drone kullanıldı bu çerçevede, Bakanımızın talimatı doğrultusunda Ankara’dan uzman ekip gönderdik. Ekiplerimiz süreç içerisinde aile ile yakın iletişim içinde oldular ve düzenli olarak aileyi bilgilendirdiler. 180 gün oldu ve su altı arama çalışmaları sonlandırıldı ancak diğer arama faaliyetleri devam ediyor. Su altında standart 7 gün yapılır bazen 15 güne kadar uzatıldığı olur. Bu olayda 180 gün su altı aramasını sürdürdük ve maalesef bir sonuç alamadık” şeklinde konuştu.

(İrfan Çalışkan - Erdinç Türkcan/İHA)