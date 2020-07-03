Haberler Ankara Haberler Ankara
03 Tem 2020 - 13:13- Spor G: 03 Tem 2020 - 13:14

Belözoğlu: "Fenerbahçe camiasının destansı bir mücadelesi var"

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanı Emre Belözoğlu, 3 Temmuz sürecinden bu yana sarı-lacivertli camianın destansı bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanı Emre Belözoğlu, 3 Temmuz sürecinden bu yana sarı-lacivertli camianın destansı bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi.

Emre Belözoğlu, FBTV'ye yaptığı açıklamada, "Başlı başına sayfalara, ansiklopedilere kadar sığmayacak yaşanmışlıklar hem acı hem ülkemize ders niteliğinde. Fenerbahçe camiasının, bu büyük ailenin destansı bir mücadelesi var." ifadelerini kullandı.

2010-2011 sezonunda haklı bir şampiyonluk kazandıklarını aktaran 39 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Takımımızın ne yazık ki sıkıntılı sürece itiliş döneminde ben de bu şerefe nail olan ender sporculardan biriydim. O takımın içinde bir oyuncuydum. Bizim ayakta durmamıza en büyük vesilemiz bir kere bu camianın büyüklüğüydü ve taraftarın dimdik durmasıydı. O yüzden bizi bütün camialardan farklı kılan en büyük değerimiz bu. Fenerbahçe'nin duruşu, Türkiye'ye örnek olabilecek çok büyük bir sürecin başlangıcı oldu. Gerçekten zordu, gerçekten kolay değildi. Bunları söylerken herkes çok samimi olduğumu biliyordur. O dönemde bu takımın içinde olan herkes. Oyuncu grubu olarak inanın maçlara çıkmak, tekrar bir hedefe odaklanmak kolay değildi. İşin tabii ki bir de hukuki boyutu var. Onu da öyle düşündüğünüzde, Türkiye'nin geçtiği süreci de düşündüğümüzde herkes için hiç kolay bir süreç değildi. Fenerbahçe bu süreçten dimdik ayrıldı. Herkese örnek oldu. Bir bütün olarak ayrıldı."

"Haklı davamız devam ediyor." diyen Emre Belözoğlu, şöyle konuştu:

"Kazanacağımıza inandığımız dava devam ediyor. İnşallah oradan da iyi haberler gelecektir. Fenerbahçe takımı o süreci yaşadı ve Fenerbahçe'mizin o dönemdeki yukarıya ivmelenmiş sürecini baltalamaya olan süreci tekrardan irdelememiz gereken bir dönem yaşıyoruz. İnşallah bu haklı mücadelemizin sonunda herkesi mutlu edecek, camiamızı mutlu edecek bir karar çıkar. Bizim de en büyük isteğimiz bu. Tabii ki ülkemize, adalet sistemimize çok güveniyoruz. Her sabah yeni bir gazete haberiyle, internete düşmüş bir haberle uyanıyorduk. Kolay değildi. Bu işin bayrak oyuncularından biri olmak da bize nasipmiş. Elimizden geldiğince o dönem camiamızı doğru temsil etmeye çalıştık. Mutlaka hatamız olmuştur ama Fenerbahçe bayrağını arkadaşlarımla beraber yere koymadık. Bu önemliydi. Bana ve evlatlarıma, benden sonra gelecek nesillere önemli bir miras bıraktığımı düşünüyorum. Benim için önemli ve değerli olan budur. Türkiye bizim ülkemiz. Bu bayrak hepimizin üzerinde dalgalanıyor. Ama Fenerbahçe de bizim kıymetlimiz, değerlimiz. Ona sahip çıkmamız gereken bir süreçti. Takım arkadaşlarımla beraber başta Volkan'la, o dönem Aykut hocayla herkes sahip çıktı camiamıza. Bunu da söylememiz gerekiyor. Allah bir daha yaşatmasın. Zor süreçlerdi. Süreç ilerledikçe haklı olduğumuz ortaya çıksa da artık sonuçlanması, tescil edilmesi gerekiyor. Bütün camiamız gibi biz de bekliyoruz."

Fenerbahçe taraftarının verdiği desteğin dünyada örneği olmadığını vurgulayan Emre, "Bizim ayakta durmamıza, antrenmana bile gelmemize vesile oldular, motivasyonumuzu sağladılar. Fenerbahçe'yle ne kadar gurur duysak az. İslam ağabeyin yazdığı gibi Fenerbahçe'nin büyüklüğünün sadece kupa büyüklüğü olmadığını, şampiyonluk büyüklüğü olmadığını gösteren çok önemli bir süreçti. İnşallah bir daha bu süreçler yaşanmaz. Ne ülkemiz, ne Fenerbahçe ne de başka bir camia bu süreçleri hak etmiyor. İnşallah olumlu, herkesin vicdanını rahatlatacak kararla daha da güzel günlerimiz olacak." ifadelerini kullandı.
# FENERBAHÇE İLE İLİŞKİLİ:
Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü mask
Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü
"Fenerbahçemiz tertemizdir" mask
"Fenerbahçemiz tertemizdir"
Emre Belözoğlu duygu dolu anlar yaşadı mask
Emre Belözoğlu duygu dolu anlar yaşadı
Ali Koç, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu mask
Ali Koç, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe’de hazırlıklar sürdü mask
Fenerbahçe’de hazırlıklar sürdü
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü mask
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe’de Obradovic dönemi sona erdi mask
Fenerbahçe’de Obradovic dönemi sona erdi
Fenerbahçe ara vermedi mask
Fenerbahçe ara vermedi
Fenerbahçe seri peşinde mask
Fenerbahçe seri peşinde
2019 Wolfteam Türkiye Kupası Finali 30 Kasım’da mask
2019 Wolfteam Türkiye Kupası Finali 30 Kasım’da

03 Tem 2020 - 13:13 AA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Fenerbahçe’den 3 Temmuz açıklaması: "Fenerbahçe adaleti bekliyor" mask
Fenerbahçe’den 3 Temmuz açıklaması: "Fenerbahçe adaleti bekliyor"
U19 Milli Takımı’nın aday kadrosu açıklandı mask
U19 Milli Takımı’nın aday kadrosu açıklandı
TBF’den altyapıdan basketbolcu yetiştiren kulüpleri teşvik projesi mask
TBF’den altyapıdan basketbolcu yetiştiren kulüpleri teşvik projesi
Galatasaray’da Marcao takımla, Falcao salonda çalıştı mask
Galatasaray’da Marcao takımla, Falcao salonda çalıştı
Yuto Nagatomo, Galatasaray’a veda etti mask
Yuto Nagatomo, Galatasaray’a veda etti
Barcelona, Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık sözleşme imzaladı mask
Barcelona, Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yeni Vaka sayısı açıklandı! Ankara En Çok vaka olan 5 il içerisinde mask
Yeni Vaka sayısı açıklandı! Ankara En Çok vaka olan 5 il içerisinde
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek... mask
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek...
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi mask
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi mask
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti mask
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Sevindirici haber geldi! Zihinsel engeli kayıp genç bulundu mask
Sevindirici haber geldi! Zihinsel engeli kayıp genç bulundu

GALERİ

Havai fişek fabrikasında patlamalar sürüyor! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi - Video Haber mask
Havai fişek fabrikasında patlamalar sürüyor! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi - Video Haber
Düğün fotoğrafı çektirmek isterken dalgaya kapılan çift... - Video Haber mask
Düğün fotoğrafı çektirmek isterken dalgaya kapılan çift... - Video Haber
Bu da erkeğe şiddet! Kadın banklarda oturan erkeği yere yatırarak öldüresiye dövdü! - Video Haber mask
Bu da erkeğe şiddet! Kadın banklarda oturan erkeği yere yatırarak öldüresiye dövdü! - Video Haber
Daire alev alev yandı! Korku dolu anlar yaşandı... - Video Haber mask
Daire alev alev yandı! Korku dolu anlar yaşandı... - Video Haber
Acı Haber Geldi! Kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu mask
Acı Haber Geldi! Kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
Şehit kardeşinin mezarının maketini yaptı - Video Haber mask
Şehit kardeşinin mezarının maketini yaptı - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL