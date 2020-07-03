Sakarya ili Hendek ilçesinde faaliyet gösteren bir havai fişek fabrikasında saat 11.15 sıralarında meydana gelen patlamaya ilişkin AFAD’dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “Bölgeye, Sakarya AFAD’dan 29 personel ve 7 araç, Sağlık Bakanlığı’ndan 64 ambulans, 9 UMKE, 2 helikopter ambulans ile İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edilmiştir. Olası ihtiyaç durumunda görev almak üzere Bursa, Kocaeli, Düzce, İstanbul ve Bolu AFAD ekipleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Yaklaşık 200 çalışanı bulunan fabrikada patlama sonrasında meydana gelen yangına itfaiye tarafından müdahale edilmektedir. Gelişmeler yakından takip edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.
03 Tem 2020 - 13:22- Asayiş Güncelleme: 03 Tem 2020 - 14:42
AFAD: “Yaklaşık 200 çalışanı bulunan fabrikaya müdahale ediliyor"
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sakarya’nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren bir havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, “Yaklaşık 200 çalışanı bulunan fabrikada patlama sonrasında meydana gelen yangına itfaiye tarafından müdahale edilmektedir” açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.