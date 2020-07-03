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03 Tem 2020 - 13:35- Asayiş G: 03 Tem 2020 - 13:36

Leyla Aydemir davası ertelendi!

Ağrı’da iki yıl önce bayram için dedesinin evine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir davası 2 Ekim tarihine ertelendi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İki yıl önce Ağrı’nın Bezirhane köyünde ortadan kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir davasının 4. duruşmasında dava, 2 Ekim 2020 tarihine ertelendi.

03 Tem 2020 - 13:35 İHA Ağri- Asayiş

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