Sağlık Bakanı Koca fabrikadaki patlamaya ilişkin paylaşımda bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Hendek’te bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Sakarya Hendek’te, şehrin uzağındaki havai fişek fabrikasında bir patlama oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla süreci yakından takip etmek için birazdan olay yerinde olacağız. 85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibimiz olay yerinde. 2 can kaybımız, 73 yaralımız var" dedi.