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03 Tem 2020 - 14:30- Belediyeler G: 03 Tem 2020 - 14:32

Asbestli boruların değişimi için yapılan ihaleye rekor başvuru - Ankara

Halk sağlığını tehdit eden asbestli boruların bir an önce değiştirilmesi gerektiği uyarısında bulunan Başkan Yavaş’ın talimatıyla ASKİ Genel Müdürlüğü kendi öz kaynaklarıyla yapılmak üzere ilk ihaleyi gerçekleştirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent’teki asbestli boruların değişimi için ilk adımı attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın acil olarak değiştirilmesi uyarısında bulunarak kredi temini için Belediye Meclisi gündemine taşıdığı ancak reddedilen asbestli borular ASKİ’nin kendi öz kaynaklarıyla değiştirilecek. ASKİ Genel Müdürlüğü bu kapsamda ilk ihaleye Polatlı ve Beypazarı ilçesindeki asbestli boruların değişimi için çıktı. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları, ABB TV ve Youtube kanalında canlı olarak yayınlanan ihaleye 57 firma katıldı.

Halk sağlığını tehdit eden asbestli boruların bir an önce değiştirilmesi gerektiği uyarısında bulunan Başkan Yavaş’ın talimatıyla ASKİ Genel Müdürlüğü kendi öz kaynaklarıyla yapılmak üzere ilk ihaleyi gerçekleştirdi.

İHALEYE 57 FİRMA KATILDI

Başkent’in 13 ilçesinin içme suyu ana iletim hattındaki insan ve çevre sağlığını tehlikeye sokan 220 kilometrelik asbestli boru değişimi konusunda ilk ihale Polatlı ve Beypazarı ilçeleri için yapıldı.

ASKİ Genel Müdürlüğü Su İnşaat Dairesi tarafından elektronik ortamda yapılan ihaleye 57 firma katıldı. Rekor başvurunun olduğu ve yaklaşık 2 saat süren ihale; Youtube kanalı, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

MALİYET YAKLAŞIK 20 MİLYON TL   

“Polatlı ve Beypazarı İlçeleri Asbest ve Kullanım Ömrünü Tamamlamış İçme Suyu, Şebeke ve İletim Hatları Yenileme İşi” ihalesinde yaklaşık maliyet 19 milyon 963 bin 550 lira olarak belirlenirken, kıran kırana geçen ihalede en düşük teklif 13 milyon 620 bin 826 TL, en yüksek teklif 21 milyon 725 bin 596 TL oldu.

İhale Komisyonu, ihaleye teklif veren firmaların elektronik ortama yüklemiş oldukları yeterlilik belgelerini inceledikten sonra ihaleyi kazanan firmayı EKAP üzerinden ilan edilecek.

Başkan Yavaş Mayıs ayı Büyükşehir Belediye Meclisinde yaptığı konuşmada, “Polatlı 26 km, Şereflikoçhisar 5 km, Evren 35 km, Beypazarı 50 km, Haymana 5 km, Akyurt 10 km, Kızılcahamam 2,5, Kahramankazan 5 km, Ayaş 9,3, Elmadağ 11,2, Çubuk 22 km, Nallıhan 15 km ve Keçiören 24 km” olmak üzere toplam 220 kilometrelik asbestli boru değişimini belediye kaynakları ile yapacaklarını söyledi.
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03 Tem 2020 - 14:30 Ankara- Belediyeler

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