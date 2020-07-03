Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca olay yerinde

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun’a ait Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasında bugün öğle saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, 2 kişi hayatını kaybetti. 1’i ağır 74 kişi ise yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olay yerine intikal etti. İki bakan ilk olarak ailelerin beklediği alana geldi. Bakanlar yaralı yakınları ile görüştü.
İki bakanın olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.