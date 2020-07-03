Haberler Ankara Haberler Ankara
03 Tem 2020 - 15:18- Asayiş

Bakan Albayrak’tan havai fişek fabrikasında yaşanan patlamayla ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sakarya Hendek’teki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum" dedi.
mask

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sakarya’nın Hendek ilçesindeki, Türkiye’nin en büyük havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, "Sakarya Hendek’teki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza da Rabbim’den acil şifalar diliyorum. Sakarya bölge halkına çok geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

03 Tem 2020 - 15:18 İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Fetö'nün Karanlık Yüzünü Eski savcı anlattı! İşte Örgütün yargıdaki "kirli hesapları" mask
Fetö'nün Karanlık Yüzünü Eski savcı anlattı! İşte Örgütün yargıdaki "kirli hesapları"
Cesedi parçalanarak yok edilmişti! Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin ilk duruşma başladı mask
Cesedi parçalanarak yok edilmişti! Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin ilk duruşma başladı
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret içerikli paylaşımda tutuklama mask
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret içerikli paylaşımda tutuklama
Eşinin dövdüğü kadını polis ekipleri kapıyı kırarak kurtardı! mask
Eşinin dövdüğü kadını polis ekipleri kapıyı kırarak kurtardı!
Köpekleri görüntülemek isterken hayatının şokunu yaşadı! Hepsi birden... mask
Köpekleri görüntülemek isterken hayatının şokunu yaşadı! Hepsi birden...
Cansız bedeni sazlık alanda bulunmuştu! 2 yaşındaki Melek toprağa verildi... mask
Cansız bedeni sazlık alanda bulunmuştu! 2 yaşındaki Melek toprağa verildi...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yeni Vaka sayısı açıklandı! Ankara En Çok vaka olan 5 il içerisinde mask
Yeni Vaka sayısı açıklandı! Ankara En Çok vaka olan 5 il içerisinde
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek... mask
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek...
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi mask
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi mask
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti mask
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Sevindirici haber geldi! Zihinsel engeli kayıp genç bulundu mask
Sevindirici haber geldi! Zihinsel engeli kayıp genç bulundu

GALERİ

Bakan Selçuk, patlamanın yaşandığı bölgeye gelerek bilgi aldı mask
Bakan Selçuk, patlamanın yaşandığı bölgeye gelerek bilgi aldı
Yaralı sayısı 50’ye ulaştı! AFAD tarafından açıklama yapıldı... - Video Haber mask
Yaralı sayısı 50’ye ulaştı! AFAD tarafından açıklama yapıldı... - Video Haber
Bariyerlere çarparak devrilen araç alev aldı! Araçta mahsur kalan kişiler... - Video Haber mask
Bariyerlere çarparak devrilen araç alev aldı! Araçta mahsur kalan kişiler... - Video Haber
Jandarma 1300 öğrenci alacak! Başvurular başladı - Video Haber mask
Jandarma 1300 öğrenci alacak! Başvurular başladı - Video Haber
Havai fişek fabrikasında patlamalar sürüyor! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi - Video Haber mask
Havai fişek fabrikasında patlamalar sürüyor! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi - Video Haber
Düğün fotoğrafı çektirmek isterken dalgaya kapılan çift... - Video Haber mask
Düğün fotoğrafı çektirmek isterken dalgaya kapılan çift... - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL