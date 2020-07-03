Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sakarya’nın Hendek ilçesindeki, Türkiye’nin en büyük havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, "Sakarya Hendek’teki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza da Rabbim’den acil şifalar diliyorum. Sakarya bölge halkına çok geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.
03 Tem 2020 - 15:18- Asayiş
Bakan Albayrak’tan havai fişek fabrikasında yaşanan patlamayla ilgili açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sakarya Hendek’teki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.