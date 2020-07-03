CHP, Meclis başkan adaylığı dilekçesini verdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis başkan adaylığı dilekçesini verdikten sonra açıklama yaptı. Özel, Grup başkanvekilleri ve 132 milletvekili imzasıyla dilekçeyi verdiklerini söyledi. Özel, Sakarya’da meydana gelen kazaya ilişkin olarak, “Kazada hayatını kaybedenlere Allah rahmet, yaralanan emekçilerimize de acil şifalar dileklerimizi ifade etmek istiyoruz” diye konuştu.
Özel, Haluk Koç’u Meclis başkan adayı olarak gösterdiklerini belirterek, “Haluk Hoca hem bizim hem parlamentodaki milletvekillerinin çok sevdiği, saydığı, tecrübelerinden istifade ettiği çok önemli bir siyasi kişilik” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.