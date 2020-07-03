Bıçaklayarak öldürdüğü kadının cesedini yakmıştı! O sanık...

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde 2009 yılında bıçaklayarak öldürdüğü kadının cesedini yaktığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Bülent Çiftçioğlu, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, tarafların avukatları da salonda yer aldı.
Duruşmada mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanık Çiftçioğlu'nun "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla yağma" suçundan da 15 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.
Esas hakkındaki savunması sorulan sanık Bülent Çiftçioğlu beraatini talep etti.
Sanık avukatı da savunma için süre istedi.
Sanık avukatına savunma için süre veren mahkeme heyeti, Çiftçioğlu'nun tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.
- Olay
Nilüfer ilçesinde Çalı Barajı yakınındaki ormanlık alanda 17 Mart 2009'da ağaçların arasında bıçaklanmış ve yakılmış kadın cesedi bulunmuştu. Ayşegül Kapusuzoğlu'na ait cesetle ilgili incelemelerde cinayetin fail ya da faillerine ulaşılamamıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki yıl önce olayı yeniden ele alarak katil zanlısının Bülent Çiftçioğlu olduğunu belirlemişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.