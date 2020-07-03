Haberler Ankara Haberler Ankara
03 Tem 2020 - 16:21- Spor

VakıfBank yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti

2020-2021 sezonu hazırlıklarına başlayacak olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, rutin sağlık kontrolünden geçti. Ayrıca oyuncular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan korona virüs testlerinin tamamı negatif çıktı.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Üç FIVB Kulüpler Dünya Kulüpler Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla ’Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı’ olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon çalışmaları öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti. Sarı-siyahlı kulüp, tüm oyuncular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan korona virüs testlerinin tamamının da negatif çıktığını açıkladı.

VakıfBank Spor Kulübü’nün resmi sitesinden yapılan bilgilendirmede, "2020-2021 sezonu hazırlıklarına başlayacak olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımımız rutin sağlık kontrolünden geçti. 1 Temmuz’da gerçekleştirilen sağlık kontrolüne tüm oyuncularımız ve teknik heyetimiz katıldı. Ayrıca oyuncularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza yapılan COVID-19 testlerinin tamamı negatif çıktı. VakıfBank Spor Kulübü olarak korona virüsle mücadele kapsamında sürdürdüğümüz hassasiyeti tüm birimlerimiz ile uygulamaya devam etmekteyiz" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

03 Tem 2020 - 16:21 İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Belözoğlu: "Fenerbahçe camiasının destansı bir mücadelesi var" mask
Belözoğlu: "Fenerbahçe camiasının destansı bir mücadelesi var"
Ali Koç, Silivri’de mask
Ali Koç, Silivri’de
Ankara ve 81 ilde "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu" düzenlenecek mask
Ankara ve 81 ilde "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu" düzenlenecek
Ankara Ekibi Gençlerbirliği, kritik maçta Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak mask
Ankara Ekibi Gençlerbirliği, kritik maçta Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak
Fenerbahçe’den 3 Temmuz açıklaması: "Fenerbahçe adaleti bekliyor" mask
Fenerbahçe’den 3 Temmuz açıklaması: "Fenerbahçe adaleti bekliyor"
Fatih Terim’den Nagatomo’ya: "Yolun açık olsun evlat" mask
Fatih Terim’den Nagatomo’ya: "Yolun açık olsun evlat"
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yeni Vaka sayısı açıklandı! Ankara En Çok vaka olan 5 il içerisinde mask
Yeni Vaka sayısı açıklandı! Ankara En Çok vaka olan 5 il içerisinde
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek... mask
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek...
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi mask
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi mask
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti mask
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Sevindirici haber geldi! Zihinsel engeli kayıp genç bulundu mask
Sevindirici haber geldi! Zihinsel engeli kayıp genç bulundu

GALERİ

Bakan Selçuk, patlamanın yaşandığı bölgeye gelerek bilgi aldı mask
Bakan Selçuk, patlamanın yaşandığı bölgeye gelerek bilgi aldı
Yaralı sayısı 50’ye ulaştı! AFAD tarafından açıklama yapıldı... - Video Haber mask
Yaralı sayısı 50’ye ulaştı! AFAD tarafından açıklama yapıldı... - Video Haber
Bariyerlere çarparak devrilen araç alev aldı! Araçta mahsur kalan kişiler... - Video Haber mask
Bariyerlere çarparak devrilen araç alev aldı! Araçta mahsur kalan kişiler... - Video Haber
Jandarma 1300 öğrenci alacak! Başvurular başladı - Video Haber mask
Jandarma 1300 öğrenci alacak! Başvurular başladı - Video Haber
Havai fişek fabrikasında patlamalar sürüyor! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi - Video Haber mask
Havai fişek fabrikasında patlamalar sürüyor! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi - Video Haber
Düğün fotoğrafı çektirmek isterken dalgaya kapılan çift... - Video Haber mask
Düğün fotoğrafı çektirmek isterken dalgaya kapılan çift... - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL