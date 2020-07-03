AK Parti Grup Başkanvekilleri Meclis başkan adaylığı için dilekçe verdi. Mehmet Muş, dilekçenin verilmesinin ardından açıklama yaptı. Muş, Mustafa Şentop’un adaylığı için dilekçe verdiklerini söyleyerek, “Salı günü Genel Kurul’da oylamalar yapılacaktır. İlk iki turda üçte iki çoğunluk gerekiyor, üçüncü turda salt çoğunluk oyunu alan aday kazanmış oluyor. Ben tüm Meclis Başkanlığı için adaylar milletvekilleri olarak tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz” diye konuştu.
03 Tem 2020 - 17:18- Siyaset
AK Parti Meclis başkan adaylığı için başvurdu
AK Parti Meclis başkan adaylığı için başvuruda bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.