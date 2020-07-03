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03 Tem 2020 - 17:18- Siyaset

AK Parti Meclis başkan adaylığı için başvurdu

AK Parti Meclis başkan adaylığı için başvuruda bulundu.
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AK Parti Grup Başkanvekilleri Meclis başkan adaylığı için dilekçe verdi. Mehmet Muş, dilekçenin verilmesinin ardından açıklama yaptı. Muş, Mustafa Şentop’un adaylığı için dilekçe verdiklerini söyleyerek, “Salı günü Genel Kurul’da oylamalar yapılacaktır. İlk iki turda üçte iki çoğunluk gerekiyor, üçüncü turda salt çoğunluk oyunu alan aday kazanmış oluyor. Ben tüm Meclis Başkanlığı için adaylar milletvekilleri olarak tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz” diye konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

03 Tem 2020 - 17:18 İHA Ankara- Siyaset

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