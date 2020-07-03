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03 Tem 2020 - 17:19- Asayiş

Kızını öldürdüğü iddia edilen babanın yargılanmasına başlandı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde kızı Şeyma Yıldız’ı öldürme suçundan dolayı hakkında dava açılan Harun Yıldız’ın yargılanmasına başlandı. Sanık Harun Yıldız savunmasında, müstehcen sitelere girdiğinde kızı Şeyma Yıldız’a ait fotoğraf ve görüntüler gördüğünü, konuyu konuşmak için çağırdığı kızını defalarca ateş ederek öldürdüğünü ileri sürdü.
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Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle bağlanan tutuklu sanık Harun Yıldız’ın yanı sıra taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

Duruşma öncesinde söz alan sanık avukatı, duruşma sırasında yöneltilecek iddialardan dolayı ailenin zarar görebileceğini belirterek duruşmanın bir bölümünün veya tamamının kapalı olarak devam etmesini talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, talebin reddine karar verdi.

“MÜSTEHCEN SİTELERE GİRDİĞİMDE KIZIMA AİT FOTOĞRAF, VİDEOLAR GÖRDÜM VE ŞOK OLDUM”

Mahkeme başkanı tarafından savunması sorulan sanık Harun Yıldız, olaydan 7-8 gün önce iş için Giresun’da olduğunu söyledi. Ara sıra cep telefonundan müstehcen görüntüler seyrettiğini iddia eden Yıldız, kızı Şeyma Yıldız’a ait fotoğraf ve videoları gördüğünü ve şoka girdiğini belirtti.

“Eşim şeker hastası, olayı duymasınlar diye onlara bir şey yansıtmadım”

Giresun’da 2 gün boyunca kaldığı yerden çıkamadığını ve takip eden Pazartesi günü Ankara’nın Çubuk ilçesine gittiğini söyleyen Yıldız, 2-3 gün boyunca Şeyma Yıldız ve diğer çocuklarıyla aynı evde kaldıklarını, eşinin şeker hastası olduğunu, eşi duymasın diye ailesine bir şey yansıtmadığını iddia etti.

Karşılaştığı konuyu, öldürdüğü kızı Şeyma Yıldız ile daha önce konuşmadığını, olayın yaşandığı Perşembe günü Çubuk barajında alkol alarak “çıkarken beni ara” ifadeleriyle kızını dershane çıkışından konuyu konuşmak için yanına çağırdığını belirten Yıldız, “Kızımla dershane çıkışında bu konuyu konuşayım, bu işi kim yaptıysa öldüreyim diye düşündüm. Kızımla mesajlaştık. Dershane çıkışı saat 19.00 veya 19.30 civarında dershaneden kızımı aldım ve ‘biraz gezelim’ dedim. Kargın yoluna doğru gittim” ifadelerini aktardı.

“KENDİMİ KAYBETTİM, KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİNİ BİLMİYORUM”

Araba içerisinde kızı Şeyma Yıldız’a konuyu açtığını, “Porno sitesinde seni gördüm” dediğini ve ilk olarak kızının bu iddiayı kabul etmediğini ileri süren Yıldız, şöyle konuştu:

“Önce kızım bu iddiayı kabul etmedi. ‘Gördüm’ diye ısrar edip, görüntülerde ‘şu şu hareketlerinde var kızım’ dedim. O da ‘baba sus’ deyip ağlamaya başladı. Araçta silahım ve mermiler vardı. Kızımdan bu işi yapan kimse, öğrenip onları vuracaktım. Kızım ağlamaya başlayıp arabanın kapısını açmaya çalıştı. Kendimi kaybettiğimi hatırlıyorum. Ona kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum.”

“KARŞIDAN GELEN ARABAYI DURDURUP, ‘KIZIMI VURDUM’ DEDİM”

Kızını vurduktan sonra karşıdan gelen araçları durdurduğunu öne süren Yıldız, “Karşıdan gelen arabayı durdurup, ‘kızımı vurdum’ deyip karakola gitmek için beklemeye başladım. Polisler gelip beni karakola götürdü” iddiasında bulundu.

Yıldız, internetteki görüntülerin 8-10 saniyelik görüntüler olduğunu, bu görüntülerde yer alan kişilerden birisinin söylediği “Buda 18” ifadelerinin kendisini sinirlendirdiğini iddia etti.

“ARABAMIN ÖNÜNÜ KESİP ‘KIZIMI VURDUM, JANDARMAYI ARA’ DEDİ”

Duruşmada tanık olarak dinlenen, Harun Yıldız’ın kızı Şeyma Yıldız’ı öldürdükten sonra durdurduğu arabayı kullanan ve polise ihbarda bulunan Haydar Aktaşoğlu, dolmuş şoförü olduğunu, işini bitirip eve giderken Harun Yıldız’ın saat 19.30 civarında “dur” diyerek arabasının önünü kestiğini belirterek, “Bana ‘ben kızımı vurdum, jandarmayı ara Allah rızası için’ dedi. Polisi aradım, durumu söyleyince ‘bekle’ dediler. Aracın kapısını kilitleyip beklemeye başladım. Yaklaşık 12 dakika sonra polisler geldi. Araçtan indim daha sonra sanık ‘kızımı vurdum’ dedi ve polislere yerini gösterdi. Şahıs minibüsün sağ tarafında tarla olan taraftaydı” iddiasında bulundu.

“KIZINI, 3 OĞLUNA KARŞI SEVERDİ”

Harun Yıldız’ın ağabeyi Muzaffer Yıldız’ın da tanık olarak dinlendiği duruşmada ağabey Yıldız, “Bu davayla ilgili söylenecek bir şey yok. Harun Yıldız, 4 çocuğunu karşılıksız seven bir insan. Kızını, 3 oğluna karşı severdi. Köyde ufak çocuğa ‘Harun yapar mı ?’ diye sorun inanmaz. Olayın neden olduğunu da biz o gün basından duyduk” ifadelerini kaydetti.

Harun Yıldız’ın kızı Şeyma Yıldız’ı öldürdüğü gün eşiyle birlikte oturmaya geldiklerini söyleyen Muzaffer Yıldız, “Saat 15.30’a kadar oturmuştuk. Morali bozuktu, sorunca ‘rahatsızım’ dedi. Kızıyla ilgili bir sorundan bahsetmedi” iddialarında bulundu.

Sanık avukatı mahkemeden, görüntülerdeki kişinin Şeyma Yıldız olup olmadığının araştırılmasını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, görüntülerdeki kişinin Şeyma Yıldız olup olmadığının araştırılmasına hükmederek, duruşmayı 10 Eylül saat 14.15’e erteledi.

(Mevlüt Hasgül - Bayram Türüdü/İHA)

03 Tem 2020 - 17:19 İHA Ankara- Asayiş

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