Haberler Ankara Haberler Ankara
03 Tem 2020 - 20:39- Asayiş G: 03 Tem 2020 - 21:19

Ankara Emniyet Müdürlüğünden polislere saldıran avukatlar hakkında suç duyurusu

Ankara Emniyet Müdürlüğü, adliye önünde polislere pankart-döviz sopalarıyla saldıran avukatlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacak.
mask

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “3 Temmuz 2020 günü İlimiz Çankaya ilçesi Anıtpark’ta düzenlenmek istenen ancak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Ankara Valiliğince uygun görülmeyen toplantı ve gösteri yürüyüşü ile ilgili olarak, Ankara Barosu ve çeşitli illerin barolarına mensup avukatlardan oluşan yaklaşık 600 kişilik bir grup saat 15.00 itibariyle Ankara Adliyesi bahçesinde toplanmıştır. Burada yapılan basın açıklaması sonrası toplu olarak TBMM’ye yürümek isteyen gruba eylemlerinin yasaya aykırı olduğu ifade edilmiş olup bu esnada grup içerisinde bulunan şahıslar tarafından görevi sadece güvenliği ve düzeni sağlamak olan personelimize pankart- döviz sopaları ve akordiyon bariyer atmak suretiyle saldırıda bulunulmuştur. Yasal mevzuatı çok iyi bilmelerine ve personelimizin iyi niyetli tüm çabalarına rağmen; marjinal grupların izinsiz gösteri-etkinliklerinde rastlanacak şekilde görevlilerimize saldırıda bulunan avukatlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır” denildi.

03 Tem 2020 - 20:39 İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sağlık Bakanı Koca fabrikadaki patlamaya ilişkin paylaşımda bulundu mask
Sağlık Bakanı Koca fabrikadaki patlamaya ilişkin paylaşımda bulundu
Leyla Aydemir davası ertelendi! mask
Leyla Aydemir davası ertelendi!
Sakarya Valisi Kaldırım'dan patlamaya ilişkin açıklama! mask
Sakarya Valisi Kaldırım'dan patlamaya ilişkin açıklama!
AFAD: “Yaklaşık 200 çalışanı bulunan fabrikaya müdahale ediliyor" mask
AFAD: “Yaklaşık 200 çalışanı bulunan fabrikaya müdahale ediliyor"
Acılı anne: "Çocuğumun kanı yerde kalmayacak" mask
Acılı anne: "Çocuğumun kanı yerde kalmayacak"
Bakan Yardımcısı Çataklı, Haziran ayına ilişkin tüm verileri paylaştı mask
Bakan Yardımcısı Çataklı, Haziran ayına ilişkin tüm verileri paylaştı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yeni Vaka sayısı açıklandı! Ankara En Çok vaka olan 5 il içerisinde mask
Yeni Vaka sayısı açıklandı! Ankara En Çok vaka olan 5 il içerisinde
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek... mask
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek...
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi mask
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi mask
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti mask
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Bakan Soylu açıkladı: "Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor" mask
Bakan Soylu açıkladı: "Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor"

GALERİ

Bakan Selçuk, patlamanın yaşandığı bölgeye gelerek bilgi aldı mask
Bakan Selçuk, patlamanın yaşandığı bölgeye gelerek bilgi aldı
Yaralı sayısı 50’ye ulaştı! AFAD tarafından açıklama yapıldı... - Video Haber mask
Yaralı sayısı 50’ye ulaştı! AFAD tarafından açıklama yapıldı... - Video Haber
Bariyerlere çarparak devrilen araç alev aldı! Araçta mahsur kalan kişiler... - Video Haber mask
Bariyerlere çarparak devrilen araç alev aldı! Araçta mahsur kalan kişiler... - Video Haber
Jandarma 1300 öğrenci alacak! Başvurular başladı - Video Haber mask
Jandarma 1300 öğrenci alacak! Başvurular başladı - Video Haber
Havai fişek fabrikasında patlamalar sürüyor! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi - Video Haber mask
Havai fişek fabrikasında patlamalar sürüyor! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi - Video Haber
Düğün fotoğrafı çektirmek isterken dalgaya kapılan çift... - Video Haber mask
Düğün fotoğrafı çektirmek isterken dalgaya kapılan çift... - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL