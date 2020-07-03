TBMM Adalet Komisyonunda Avukatlık Kanunu ile ilgili değişiklik görüşülüyor. Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç’un, İsmet İnönü’ye Führer benzetmesi ortamı gerdi. CHP milletvekilleri İsmet İnönü’nün Fuhrer benzetmesine tepki gösterdi. Tunç, kastını aştığını söyledi. CHP milletvekilleri ise özrü kabul etti.
03 Tem 2020 - 23:18- Siyaset
TBMM Adalet Komisyonunda gerginlik
TBMM Adalet Komisyonunda gerginlik yaşandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.