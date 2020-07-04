TBMM Adalet Komisyonu, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşüyor. CHP milletvekilleri, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler’in kendilerine ‘cibilliyetsiz’ dediğini iddia etti. Bunun üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz tunç oturuma ara verdi.
04 Tem 2020 - 00:33- Siyaset
Adalet Komisyonu’nda gerginlik
TBMM Adalet Komisyonu Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.