Adalet Komisyonu’nda gerginlik

TBMM Adalet Komisyonu, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşüyor. CHP milletvekilleri, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler’in kendilerine ‘cibilliyetsiz’ dediğini iddia etti. Bunun üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz tunç oturuma ara verdi.

(İHA)