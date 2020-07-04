Haberler Ankara Haberler Ankara
04 Tem 2020 - 00:33- Siyaset

Adalet Komisyonu’nda gerginlik

TBMM Adalet Komisyonu Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.
mask

TBMM Adalet Komisyonu, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşüyor. CHP milletvekilleri, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler’in kendilerine ‘cibilliyetsiz’ dediğini iddia etti. Bunun üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz tunç oturuma ara verdi.

(İHA)

04 Tem 2020 - 00:33 İHA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yalçın Topçu: "Moldova ile ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesinde" mask
Yalçın Topçu: "Moldova ile ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesinde"
"Katar ziyaretinde verimli görüşmeler gerçekleştirdik” mask
"Katar ziyaretinde verimli görüşmeler gerçekleştirdik”
Sözcü Kalın: “İsrail’in ilhak ve işgal girişiminin meşruiyeti yok” mask
Sözcü Kalın: “İsrail’in ilhak ve işgal girişiminin meşruiyeti yok”
Adalet Komisyonu barolarla ilgili teklifi görüşmek üzere toplandı mask
Adalet Komisyonu barolarla ilgili teklifi görüşmek üzere toplandı
Brezilya Büyükelçisi’nden Türkiye’ye övgü dolu sözler mask
Brezilya Büyükelçisi’nden Türkiye’ye övgü dolu sözler
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Türkiye’ye geliyor mask
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Türkiye’ye geliyor
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yeni Vaka sayısı açıklandı! Ankara En Çok vaka olan 5 il içerisinde mask
Yeni Vaka sayısı açıklandı! Ankara En Çok vaka olan 5 il içerisinde
Bakan Soylu açıkladı: "Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor" mask
Bakan Soylu açıkladı: "Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor"
Muharrem İnce’nin kardeşine kötü haber mask
Muharrem İnce’nin kardeşine kötü haber
Bursa’da feci trafik kazası! Acı haberi alan hastaneye akın etti mask
Bursa’da feci trafik kazası! Acı haberi alan hastaneye akın etti
Baba ile oğlunun gözaltında işkence sonucu öldüğü iddiasıyla ilgili 5 polis tutuklandı mask
Baba ile oğlunun gözaltında işkence sonucu öldüğü iddiasıyla ilgili 5 polis tutuklandı
Bakan Koca: “4 vatandaşımız hayatını kaybetti 1’i ağır, 97 yaralı” mask
Bakan Koca: “4 vatandaşımız hayatını kaybetti 1’i ağır, 97 yaralı”

GALERİ

Jandarmadan helikopter destekli trafik ve asayiş uygulaması mask
Jandarmadan helikopter destekli trafik ve asayiş uygulaması
Bakan Selçuk, patlamanın yaşandığı bölgeye gelerek bilgi aldı mask
Bakan Selçuk, patlamanın yaşandığı bölgeye gelerek bilgi aldı
Yaralı sayısı 50’ye ulaştı! AFAD tarafından açıklama yapıldı... - Video Haber mask
Yaralı sayısı 50’ye ulaştı! AFAD tarafından açıklama yapıldı... - Video Haber
Bariyerlere çarparak devrilen araç alev aldı! Araçta mahsur kalan kişiler... - Video Haber mask
Bariyerlere çarparak devrilen araç alev aldı! Araçta mahsur kalan kişiler... - Video Haber
Jandarma 1300 öğrenci alacak! Başvurular başladı - Video Haber mask
Jandarma 1300 öğrenci alacak! Başvurular başladı - Video Haber
Havai fişek fabrikasında patlamalar sürüyor! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi - Video Haber mask
Havai fişek fabrikasında patlamalar sürüyor! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL