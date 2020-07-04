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04 Tem 2020 - 09:34- Belediyeler G: 04 Tem 2020 - 09:41

Ankara Büyükşehir’de ‘Halka Açık Belediyecilik’ devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinde şeffaf yönetim uygulamaları her geçen gün artıyor. Büyükşehir Belediyesi web sitesinde yer alan “Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik” butonu içinde Belediye Meclis tutanakları da kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediyesinde şeffaf yönetim uygulamaları her geçen gün artıyor. Büyükşehir Belediyesi web sitesinde yer alan “Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik” butonu içinde Belediye Meclis tutanakları da kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve geldikten sonra tüm Türkiye'ye örnek olan hesap verilebilirlik ve şeffaf belediyecilik uygulamaları devam ediyor.

Saydamlık ilkesi gereği Büyükşehir Belediyesinin tüm faaliyetleri internet ortamında ve canlı yayınlarla paylaşılırken, Büyükşehir Belediye Meclis tutanakları da resmi internet sitesinde yayınlanmaya başladı.

ŞEFFAF BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI YAYGINLAŞIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait www.ankara.bel.tr adresinde bulunan “Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik” butonu içine eklenen “Meclis Faaliyetleri” başlığı sayesinde vatandaşların; Meclis Kararlarına, Meclis İhtisas Komisyonu ile Meclis Denetim Komisyonu Raporlarına, Meclis Toplantı Davet ve Duyurularına kadar birçok faaliyete kolayca ulaşmaları sağlandı.

Yapılan son düzenlemeyle Belediye Meclisinde alınan karar ve gündem maddelerinin yer aldığı 2020 yılı Meclis Tutanakları da “http://www.ankara.bel.tr/saydamlik-ve-hesapverilebilirlik” adresi üzerinden kamuoyunun bilgisine sunuldu.

DÜNYANIN HER YERİNDEN TAKİP

Kent yönetiminde tüm paydaşların fikir ve düşüncelerini önemseyen, ortak akıl ilkesiyle anket çalışmalarına imza atan Büyükşehir Belediyesi, akıllı kent uygulamaları ve yeni projelerle de dünyaya açılmayı amaçlıyor.

Canlı yayınlar ve mobil uygulamalar başta olmak üzere ABB TV ve sanal ortamda belediye faaliyetlerinin vatandaşlar tarafından takibini de kolaylaştıran Ankara Büyükşehir Belediyesi; İhale ve Satın Alma, Denetim, Sosyal Yardım ve Hizmet Raporları ile Mali Rapor ve Tablolar, Stratejik Yönetim Araçları başlıkları altında diğer belediye faaliyetlerini de kamuoyuyla paylaşıyor.    
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04 Tem 2020 - 09:34 Ankara- Belediyeler

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