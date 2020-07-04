Haberler Ankara Haberler Ankara
04 Tem 2020 - 11:11- Spor G: 04 Tem 2020 - 11:29

Fatih Terim’in Trabzonspor maçları

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor’a karşı sarı-kırmızılıların başında 25, MKE Ankaragücü’nde de 4 olmak üzere toplam 29 maça çıktı. Terim’in takımları bu maçlarda 14 galibiyet alırken, 6 kez mağlup oldu.
mask

Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, bordo-mavililer ile bugüne kadar 29 maçta karşı karşıya geldi. Terim, ilk olarak 25 Ekim 1987’de MKE Ankaragücü’nü çalıştırırken, Karadeniz ekibi ile karşılaştı. Mücadeleyi Trabzonspor 3-2’lik skorla kazandı.

Fatih Terim, Trabzonspor’a karşı 25 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Gurbet Kupası olmak üzere toplam 29 kez rakip oldu. Deneyimli teknik adam, bu maçların 25’inde Galatasaray, 4’ünde de MKE Ankaragücü’nün başındaydı. Terim’in takımları 14 kez galip ayrılırken, 6 kez rakibine mağlup oldu. 9 maç ise beraberlikle sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, deneyimli teknik adam yönetiminde daha önce 21 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Gurbet Kupası olmak üzere Karadeniz ekibi ile oynadığı 25 müsabakanın 13’ünü kazanırken, 3’ünde sahadan mağlup ayrıldı.
# GALATASARAY İLE İLİŞKİLİ:
Muslera özel çalışıyor mask
Muslera özel çalışıyor
Galatasaray’da Marcao takımla çalıştı mask
Galatasaray’da Marcao takımla çalıştı
Fatih Terim’den Nagatomo’ya: "Yolun açık olsun evlat" mask
Fatih Terim’den Nagatomo’ya: "Yolun açık olsun evlat"
Galatasaray’da Marcao takımla, Falcao salonda çalıştı mask
Galatasaray’da Marcao takımla, Falcao salonda çalıştı
Galatasaray, Paidar Demir’i andı mask
Galatasaray, Paidar Demir’i andı
Galatasaray’a Başakşehir’de rahat yok mask
Galatasaray’a Başakşehir’de rahat yok
Galatasaray takım halinde PFDK’ya sevk edildi mask
Galatasaray takım halinde PFDK’ya sevk edildi
Galatasaray kuvvet ve dayanıklılık çalıştı mask
Galatasaray kuvvet ve dayanıklılık çalıştı
Galatasaray’da Falcao şoku! mask
Galatasaray’da Falcao şoku!
Fatih Terim, hakemlere isyan etti mask
Fatih Terim, hakemlere isyan etti

04 Tem 2020 - 11:11 İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Galatasaray’da dezenfekte işlemleri tamamlandı mask
Galatasaray’da dezenfekte işlemleri tamamlandı
VakıfBank yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti mask
VakıfBank yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti
Ahmet Nur Çebi: “Arkamdan toplantı yapmayın, aday olun!” mask
Ahmet Nur Çebi: “Arkamdan toplantı yapmayın, aday olun!”
Ahmet Nur Çebi: “Yeni sözleşme Sergen Yalçın’a yakışır” mask
Ahmet Nur Çebi: “Yeni sözleşme Sergen Yalçın’a yakışır”
Galatasaray’da Marcao takımla çalıştı mask
Galatasaray’da Marcao takımla çalıştı
Belözoğlu: "Fenerbahçe camiasının destansı bir mücadelesi var" mask
Belözoğlu: "Fenerbahçe camiasının destansı bir mücadelesi var"
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yeni Vaka sayısı açıklandı! Ankara En Çok vaka olan 5 il içerisinde mask
Yeni Vaka sayısı açıklandı! Ankara En Çok vaka olan 5 il içerisinde
Bakan Soylu açıkladı: "Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor" mask
Bakan Soylu açıkladı: "Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor"
Bakan Koca: “4 vatandaşımız hayatını kaybetti 1’i ağır, 97 yaralı” mask
Bakan Koca: “4 vatandaşımız hayatını kaybetti 1’i ağır, 97 yaralı”
Muharrem İnce’nin kardeşine kötü haber mask
Muharrem İnce’nin kardeşine kötü haber
Bursa’da feci trafik kazası! Acı haberi alan hastaneye akın etti mask
Bursa’da feci trafik kazası! Acı haberi alan hastaneye akın etti
Baba ile oğlunun gözaltında işkence sonucu öldüğü iddiasıyla ilgili 5 polis tutuklandı mask
Baba ile oğlunun gözaltında işkence sonucu öldüğü iddiasıyla ilgili 5 polis tutuklandı

GALERİ

Van Gölü'nde batan tekneyi arama çalışmaları devam ediyor - Video Haber mask
Van Gölü'nde batan tekneyi arama çalışmaları devam ediyor - Video Haber
Cezayı yedi: ’Allah yemeyenlere de yemeyi nasip etsin’ dedi - Video Haber mask
Cezayı yedi: ’Allah yemeyenlere de yemeyi nasip etsin’ dedi - Video Haber
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu! Olayda ölen... - Video Haber mask
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu! Olayda ölen... - Video Haber
Fabrikada birlikte çalışan çift yaşadıkları o korku dolu anları anlattı - Video Haber mask
Fabrikada birlikte çalışan çift yaşadıkları o korku dolu anları anlattı - Video Haber
Acı Haberler Geliyor! Hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu - Video Haber mask
Acı Haberler Geliyor! Hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu - Video Haber
Genç, yaşlı herkes birbirine girdi! Sandalyeler havada uçuştu - Video Haber mask
Genç, yaşlı herkes birbirine girdi! Sandalyeler havada uçuştu - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL