Başkan Altınok’tan plastik kullanımına karşı bez torba dağıtımı - Ankara

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 3 Temmuz Uluslararası Plastik Poşet Kullanmama Günü kapsamında ilçedeki birçok semt pazarında bez torba dağıttı. Altınok, “Plastik kullanımı ve bunların doğaya bırakılması doğamıza, denizlerimize ve yeraltı su kaynaklarımıza büyük zararı veriyor. Şehrimizden başlayarak ülkemizde ve dünyada çevreyi ve doğayı koruma bilincini mutlak suretle aşılamamız gerekiyor” dedi.

Başkan Altınok, 3 Temmuz Uluslararası Plastik Poşet Kullanmama Günü’nde naylon poşet kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak için ilçedeki semt pazarlarını gezerek bez torba dağıttı.

“FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK”

Vatandaşların memnuniyetle karşıladığı torba dağıtımı sırasında plastik poşet kullanımı konusunda da uyarılarda bulunan Altınok, “Plastik poşet ve naylon kullanımının önüne geçmek ve bunların kullanımının azaltılması için farkındalık oluşturmak istedik” ifadelerini kullandı.

“DOĞAYI KORUMAK BİZİM ELİMİZDE”

Altınok, bez torba kullanım alışkanlığının toplumsal anlamda da geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek şu açıklamayı yaptı:

“Hem kendi sağlığımız için hem de doğal yaşamı korumak için plastik ürünleri mümkün olduğu kadar hayatımızdan çıkarmalıyız. Şayet duyarlı davranırsak, temiz bir doğa hayal edersek, işte o zaman plastik poşet kullanımını durdurmak için çabalayıp, aynı zamanda bu iradenin bunun bizim elimizde olduğunu görürüz.”

KORONAVİRÜSE KARŞI “TMM”

Bu arada Başkan Altınok bez torba dağıtımının ardından ilçedeki birçok parkta Koronavirüs ( Kovid-19) salgınına karşı üç temel kural, “temizlik, mesafe ve maske” kelimelerinin baş harfleri TMM’nin yazılı olduğu tişört dağıttı.